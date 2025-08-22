¿Mariana Levy sufrió violencia a manos de Ariel López Padilla? Jorge Levy, hermano de la fallecida actriz, ha generado controversia con sus recientes declaraciones.

En entrevista con Ventaneando, Jorge Levy reveló que su hermana le contó episodios de abuso durante su relación con el actor de 63 años.

Las declaraciones de Jorge Levy ocurren luego de que Ariel López Padilla acusó a la familia Levy de aprovecharse económicamente de Mariana Levy.

Jorge Levy (Instagram | @cocolevyguion)

Jorge Levy: “Mi hermana tenía 39 años y nos contó las situaciones de violencia después de que ocurrieron”

Mariana Levy y Ariel López Padilla fueron novios a inicios de la década de 1990 y cuatro años después se casaron.

De esa unión nació María López Levy, en el mismo año, pero el matrimonio se disolvió poco tiempo después.

¿Por qué? De acuerdo con Jorge Levy, la violencia habría sido uno de los motivos.

El productor le dijo a Ventaneando que la propia Mariana Levy se los confesó cuando todo ya había pasado.

“Mi hermana tenía 39 años y nos contó las situaciones de violencia después de que ocurrieron”, declaró Jorge Levy, mejor conocido como ‘Coco’.

Mariana Levy (captura de pantalla)

Jorge Levy cuestiona a Ariel López Padilla: “¿Por qué te pesa mucho si no es cierto?”

El productor aseguró que nadie de su familia intervino por respeto a la decisión de Mariana Levy, ya que ella prefería resolver sus problemas sin involucrar a terceros.

“Ella solucionó las cosas como siempre lo hacía, y hay cosas que supimos que no son contables. Gracias a Dios tuve la prudencia de no hacer ninguna estupidez”, dijo Jorge Levy, asegurando que no buscaba venganza.

Coco Levy cuestionó la reacción de Ariel López Padilla tras revelar la confesión de su hermana: “¿Por qué te pesa mucho si no es cierto?”.

Jorge Levy reiteró que sus palabras reflejan lo que Mariana Levy les confesó y que no está motivado por la venganza.

Previamente, Ariel López Padilla aseguró que Mariana Levy mantenía a sus hermanos. Incluso dijo que le cortaba las tarjetas a Coco.

El actor también acusó a Coco de vender propiedades sin consultar a su hija María, lo que provocó una ruptura familiar.

Coco, de 58 años de edad, respondió que su testimonio proviene directamente de Mariana Levy:

“Yo sé lo que me contó mi hermana. Mi hermana, mi hermano, mi madre, son una familia, y fueron una familia que nunca decía mentiras. No, no tengo ninguna necesidad de hacerle daño, no tengo ninguna necesidad de cobrarle nada, no tiene ninguna trascendencia lo que diga y grite y se enoje, etc.”, finalizó.