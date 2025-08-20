Durante un encuentro con la prensa, Ariel López Padilla -de 63 años de edad- le lanzó una fuerte advertencia a Coco Levy.

Esto fue luego de que Coco Levy -de 58 años de edad- lo hubiera acusado de maltratar a Mariana Levy.

Así le advirtió Ariel López Padilla a Coco Levy

Durante un encuentro con la prensa, Ariel López Padilla le pidió respeto y le puso un alto a lo que considera ataques innecesarios hacia la memoria de Mariana Levy.

“Mi recomendación para el señor Jorge Levy es que mantengamos esta distancia de respeto que yo le he mostrado siempre. (…) No está la persona que pudiera aclarar cómo son las situaciones. Yo no le voy a dar réplica” Ariel López Padilla

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, y es que el actor también lanzó fuertes señalamientos en contra del carácter de Coco Levy.

Ariel López Padilla no ahondó en este tema para evitar afectar a su hija, María López Levy.

Con quien, a diferencia de Coco Levy con sus hijos, él mantiene una buena relación.

“Valor no me falta, pero busco no afectar a mi hija. Dejemos que fluyan las cosas. Su propia hija lo despreció. Sus hijas no lo quieren ver, porque no se comieron el cuento.” Ariel López Padilla

Finalmente, el famoso recordó que Coco Levy no es el único que ha intentado desvirtuarlo.

Pues durante más de dos décadas habría soportado comentarios negativos por parte de la familia de Mariana Levy.

Talina Fernández habría sido quien más buscaba afectarlo; sin embargo, Ariel López Padilla asegura que nunca le dio motivos.

Ariel López Padilla reveló por qué decidió no ser albacea de Mariana Levy

Además de confrontar a Coco Levy, Ariel López Padilla reveló por qué decidió no ser albacea testamentario del legado de Mariana Levy.

Esto, a pesar de que le correspondía legalmente por ser padre de una de sus hijas, María López Levy.

De acuerdo con Ariel López Padilla, renunció a ser albacea para evitar rumores que lo tachaban de vividor.

Sin embargo, tras negarse a asumir esta responsabilidad, señaló que: “Coco Levy vendió propiedades sin consentimiento de mi hija”

Sobre lo recaudado por esas transacciones, Ariel López Padilla comentó: “Yo sé que está en crisis, está desempleado, señalado como una persona no grata en la industria.”