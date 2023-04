Margarita Portillo se encontró con una ex de Andrés García en el funeral y esto pasó luego de que se vieron frente a frente.

El 4 de abril se confirmó la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, en su residencia ubicada en Acapulco, Guerrero.

Diversas celebridades se pronunciaron por la muerte del actor e, incluso, algunos acudieron a la casa de Margarita Portillo para darle el último adiós a Andrés García.

Durante el funeral de Andrés García, Margarita Portillo se encontró con una ex del actor y esto fue lo que sucedió.

Desde mediados del 2022, la salud de Andrés García se vio mermada luego de que fue diagnosticado con cirrosis.

Tras varias especulaciones sobre su estado de salud, se confirmó la muerte de Andrés García. De inmediato diversas celebridades enviaron sus condolencias.

Al funeral de Andrés García asistieron algunos famosos para poderse despedir del actor y honrar su memoria.

En el adiós de Andrés García, Margarita Portillo se encontró con una ex del actor y su reacción quedó registrada en las cámaras de Ventaneando.

Se trata nada más y nada menos que de Sandra Vale, mamá de los dos hijos del actor: Leonardo y Andrés Jr. La exesposa de Andrés García se mostró destrozada por su muerte.

Sandra Vale señaló que se encontraba triste, pero sabía que Andrés García ya se encontraba en paz porque estaba sufriendo mucho.

Al ser cuestionada sobre Margarita Portillo, Sandra Vale prefirió guardar silencio y aseguró que no quería hablar de ella .

Aunque no quiso hablar sobre Margarita Portillo, las cámaras mostraron que al encontrarse se abrazaron y compartieron algunas palabras por la muerte de Andrés García.

Andrés García y Sandra Vale se conocieron en Acapulco y luego de verse en la playa decidieron salir.

A los ocho días de haberse conocido, decidieron casarse a bordo de una lancha de buceo.

De 1967 a 1974 los famosos formaron una gran pareja, pero su matrimonio terminó por infidelidades de Andrés García.

Sandra Vale estuvo casada con Andrés García por 7 años y procrearon a sus dos hijos: Andrés García Jr y Leonardo García.

Tras su separación siguieron teniendo una buena relación, aunque en los últimos meses también hubo un distanciamiento.

El distanciamiento de Andrés García con Sandra Vale se dio luego de la pelea entre su hijo, Leonardo García, y Margarita Portillo.

En medio de la polémica, Andrés García acusó a Sandra Vale de darle drogas a sus hijos .

Estas declaraciones molestaron a Leonardo García, quien no dudo en defender a su madre.

“¡Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer! Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”

Leonardo García