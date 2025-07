Visiblemente enojado Óscar Burgos le reclama al Escorpión Dorado -de 44 años de edad- y le recuerda que “el que andaba con una morra” era él.

Tras entrevista a Fabiola Martínez, se ha revivido el escándalo de infidelidad de Alex Montiel, conocido como Escorpión Dorado, que ha salpicado a Óscar Burgos.

En medio de la polémica, Óscar Burgos -de 67 años de edad- le responde al Escorpión Dorado y asegura que “hay desprecios que se agradecen”.

Oscar Burgos (@multimediostv / X)

Óscar Burgos le recuerda al Escorpión Dorado que “el que andaba con una morra” era él

Tras las declaraciones del Escorpión Dorado, Óscar Burgos no dudo en responderle al asegurar que no cometió ningún error y el que andaba con una morra era él.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Óscar Burgos señaló que él y su esposa Caro no tienen la culpa del escándalo de infidelidad en el que se ha visto envuelto el Escorpión Dorado.

Óscar Burgos recordó que le dijo al Escorpión Dorado que él fue el que se metió con Fabiola y ocasionó todo el escándalo.

“Él me habló, me dijo, ‘Me metiste en un pedo. Yo no te metí en ningún pedo. Te metiste tú. Yo no andaba con Fabiola” Óscar Burgos

En su entrevista, Óscar Burgos señaló que Escorpión Dorado trató de culparlos a él y a su esposa.

Sin embargo, Óscar Burgos le recordó quién se equivocó fue él, pues andaba con otra persona.

Y es que Óscar Burgos le dejó en claro que él estaba con su esposa y nunca tuvo la intención de grabarlo.

“Yo no tuve la culpa que anduvieras con una mujer y que estuvieras atrás de mí en lo que yo grabé. Ni siquiera me fijé que tú estabas atrás y le echaste la culpa a mi esposa y aquí estoy yo para defenderla. Mi esposa no tuvo la culpa. El que andaba con una morra eras tú, no yo. Yo estaba con mi esposa” Óscar Burgos

Durante su conversación, Óscar Burgos recordó que en su momento el Escorpión Dorado le reclamó porque su esposa Caro subió una foto en donde salía Fabiola.

En ese momento, Óscar Burgos le dejó en claro que no habían tenido esa intención.

“Lo que acabo de ir me da mucha risa porque él me habló y me dijo, ‘Me metiste en un pedo’. Dije, yo, ‘¿Por qué, güey? No, es que tu esposa subió una imagen y se veía esta Fabiola’. Y le dije, ‘Nunca fue nuestra intención’” Óscar Burgos

“Hay desprecios que se agradecen”, le dice Óscar Burgos a Escorpión Dorado tras escándalo

Óscar Burgos recordó que llegó un momento en que el Escorpión Dorado ya no le quiso responder.

Sin embargo, fue un desprecio que Óscar Burgos lo tomó bien y es que aseguró que no le interesa ser amigo de alguien que no acepta sus errores.

“Yo soy tu amigo y te busqué por el cariño y la admiración que te tengo. Pero si no quisiste responderme, te voy a decir una cosa hay desprecios que se agradecen porque la verdad ser amigo de alguien que no acepta sus errores no me interesa” Óscar Burgos

Óscar Burgos destacó que en lugar de afectarle el desprecio del Escorpión Dorado en realidad lo agradece.

Pues él tiene una larga trayectoria y nunca lo necesitó como el Escorpión Dorado piensa y es que ya contaba con un nombre y era reconocido en la industria.

“Hay desprecios que se agradecen. No quieres ser mi amigo. No lo seas. No te necesito. Yo soy Óscar Burgos desde hace 50 años. 50 años de carrera. Te conocí 2 años. No te necesité. Me invitaste a tus podcasts hiciste lana con el perro guarumo, hiciste lana conmigo, no me diste ningún cinco” Óscar Burgos

Óscar Burgos dejó en claro que el Escorpión Dorado no le dio nada y ahora resulta que él fue el responsable del escándalo.

“Pagué mi boleto de avión para ir para allá y estuve contigo porque te quiero, pero ahora resulta que yo soy el que te empiné. ¿Quién estaba con una morra? ¿Tú o yo? Yo estaba con mi esposa" Óscar Burgos

En ese sentido, Óscar Burgos aseguró que él no busca ningún problema y ahora solo quiere tranquilidad y por eso se rodea de personas que le den eso.

“Ahora ya no ya no quiero problemas ni quiero broncas. Yo soy puro peace and love” Óscar Burgos