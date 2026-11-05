Manuel “El Flaco” Ibáñez ignoró las indicaciones de su médico de reposar tras ser hospitalizado, pues asegura que continuará trabajando.

El actor fue hospitalizado a mediados de octubre tras padecer dos úlceras gástricas y necesitó una transfusión de sangre.

Las muestras de cariño del público dejaron impresionado a Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien no imaginaba que sus fans le tuvieran tanta estima.

Manuel “El Flaco” Ibáñez continuará trabajando pese a las recomendaciones médicas

A pesar de que los médicos de Manuel “El Flaco” Ibáñez le indicaron que debía estar en reposo tras el procedimiento que le realizaron por sus úlceras gástricas, el actor regresó a trabajar.

El actor mencionó que continúa en recuperación, pero sigue trabajando y no piensa descansar, ya que tiene compromisos hasta abril de 2027.

Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano (@flaco.in / Instagram )

Manuel “el Flaco” Ibáñez contó que se sigue reponiendo de la pérdida de sangre que padeció, luego de que dos úlceras gástricas le provocaran una hemorragia.

No, pues igual nada más es natural, tengo que recuperar, recuperar sangre que perdí. Manuel "El Flaco" Ibáñez

La salud de Manuel Ibáñez causó preocupación entre sus fans, luego de que su familia solicitara donadores de sangre el pasado 23 de octubre.

Manuel “El Flaco” Ibáñez se sorprendió por el cariño que recibió tras su enfermedad

El actor expresó que continuará trabajando y por el momento sigue en recuperación, pero estable.

Asimismo, Manuel “El Flaco” Ibáñez expresó que estaba impresionado por las muestras de cariño que le brindó el público tras revelarse que estaba hospitalizado.

“Me impresioné porque sentí que me tienen mucho cariño”, mencionó el famoso con más de 50 años de trayectoria.

Actualmente, Manuel “El Flaco” Ibáñez sigue vigente en la televisión y participa en series como “Vecinos” y “Más vale sola”.