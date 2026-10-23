Manuel “El Flaco” Ibáñez es un reconocido actor y comediante mexicano nacido en Oaxaca en 1946, cuenta con una trayectoria de más de 50 años.

Se ha consolidado como una figura emblemática del cine y la televisión, participando en producciones memorables como el cine de ficheras, telenovelas y comedias.

Manuel “El Flaco” Ibáñez debutó como guionista en la serie Vecinos y se ha desempeñado como maestro de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿Quién es Manuel “Flaco” Ibáñez , actor y comediante mexicano?

Manuel Ibáñez Martínez, conocido popularmente como “El Flaco” Ibáñez, es un actor, comediante, guionista y docente mexicano que nació el 17 de octubre de 1946 en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

Creció sin la presencia de su padre y asistió a su familia desde muy joven junto a su madre y su tío Domingo, quien ejerció como su figura paterna.

Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano (@flaco.in / Instagram )

A los 10 años se mudó a la colonia Buenos Aires en la Ciudad de México, donde vivió por más de dos décadas.

Manuel “Flaco” Ibáñez cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión.

En su vida personal logró superar adicciones mediante el programa de Alcohólicos Anónimos.

¿Cuántos años tiene Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel “Flaco” Ibáñez tiene 80 años de edad.

¿Quién es la esposa de Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel “Flaco” Ibáñez se ha casado en cinco ocasiones; su esposa actual es la actriz Jacqueline Castro.

¿Qué signo zodiacal es Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel “Flaco” Ibáñez es del signo zodiacal Libra.

Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano (@flaco.in / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel “Flaco” Ibáñez es padre de tres hijas:

Daniela Ibáñez: Es actriz, conductora y ha colaborado con su padre en proyectos de televisión como Más Vale Sola. Está casada con el compositor Pablo Campos

Tanya Ibáñez: También ha tenido participación en el medio artístico y en algunas telenovelas

Miranda Ibáñez: Hija de un matrimonio previo del actor

¿Qué estudió Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano?

Manuel “Flaco” Ibáñez estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tras ganar un concurso de poesía oral, obtuvo una beca para formarse en actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

¿En qué ha trabajado Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano?

Tras la muerte de su madre en 1968, Manuel “Flaco” Ibáñez trabajó como reportero gráfico cubriendo el movimiento estudiantil.

Durante las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la comedia popular y el cine de ficheras.

Participó en más de 130 películas, entre las que destacan:

Lagunilla, mi barrio

El rey de las ficheras

Los plomeros y las ficheras

El mil usos

Llegamos, los fregamos y nos fuimos

En televisión abierta es célebre por interpretar a Jorge Menéndez “El Jorjais” en la serie Vecinos, proyecto en el que además debutó como escritor de guiones. También formó parte de series como Nosotros los guapos, Amor mío y Súper X.

Ha actuado en numerosos melodramas de Televisa como:

Las tontas no van al cielo

Qué pobres tan ricos

La mujer del Vendaval

Rubí

Hasta que el dinero nos separe

Vencer el pasado

Manuel “Flaco” Ibáñez ha sido galardonado con varios Premios TVyNovelas como Mejor Primer Actor y Mejor Actor de Reparto.

Ha sido maestro de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y jurado en el programa infantil Pequeños Gigantes.

En 2026 fue intervenido médicamente de manera exitosa tras diagnosticársele un aneurisma en la aorta, y ha manifestado su intención de retirarse paulatinamente de la televisión al cumplir los 80 años.