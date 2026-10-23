El actor mexicano Manuel “El Flaco” Ibáñez estaría atravesando por una situación delicada de salud que ha movilizado a sus seguidores en las redes sociales.

Se ha dado a conocer que Manuel “El Flaco” Ibáñez necesita con urgencia donadores de sangre del tipo O negativo.

De acuerdo con la información difundida, el actor se encuentra internado en el Hospital ABC de Santa Fe en la CDMX. Por esta razón, se hace un llamado solidario a la comunidad para brindar apoyo y contribuir a su pronta recuperación.

Manuel “Flaco” Ibáñez está hospitalizado en el ABC de Santa Fe (@fabianlavalle / Instagram )

Se solicitan donadores para Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien está hospitalizado en el ABC de Santa Fe

El nombre de Manuel “El Flaco” Ibáñez se viralizó en las redes sociales luego de que diversas personalidades del espectáculo solicitaron donadores de sangre para el actor.

A través de sus redes sociales se compartió que Manuel “El Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud e internado en el Hospital ABC de Santa Fe.

Destacaron que requería de manera urgente donantes de sangre tipo O negativo (O-), por lo que hacían un llamado urgente a sus seguidores para que pudieran ayudar al actor.

Quienes comparten la petición recuerdan las múltiples ocasiones en las que el comediante ha regalado momentos de alegría al público mediante su trabajo, por lo que instaron en ayudarlo en estos momentos complicados.

Sin embargo, no realizaron ninguna mención al diagnóstico específico, la enfermedad o causa exacta de su hospitalización, ni detalles adicionales sobre su evolución médica.

Se espera que más adelante se puedan conocer más detalles sobre el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez.

Manuel “Flaco” Ibáñez está hospitalizado en el ABC de Santa Fe (Captura de Pantalla )

Manuel “Flaco” Ibáñez fue hospitalizado en junio tras detectársele un aneurisma en la aorta

Cabe recordar que Manuel “Flaco” Ibáñez fue hospitalizado de emergencia a principios de junio de este año tras ser diagnosticado con un aneurisma en la aorta.

El padecimiento fue descubierto de manera fortuita cuando acudió a realizarse un estudio de rutina en el colon.

Al detectar la dilatación anormal en la arteria principal, los médicos determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica inmediata para prevenir complicaciones de mayor riesgo.

El propio actor reveló que la afección estuvo directamente vinculada a sus años de tabaquismo. Tras la operación, Manuel “Flaco” Ibáñez confirmó que el procedimiento fue exitoso y que su recuperación avanzaba favorablemente.

Se desconoce si la reciente hospitalización de Manuel “Flaco” Ibáñez tiene alguna referencia sobre este padecimiento.