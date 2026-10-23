Daniela Ibáñez aclaró que su padre “El Flaco” Ibáñez se encuentra estable y fuera de peligro en el hospital, explicando que únicamente solicitan donadores de sangre tipo O negativo.

“Oigan, mi papá está en el hospital, está bien, nada más necesitamos donadores O negativo” Daniela Ibáñez

Sin querer entrar más detalles sobre el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez, Daniela Ibáñez explicó que la petición busca simplemente reponer los suministros utilizados durante su atención médica.

Aunque no se han revelado los motivos exactos de este ingreso, este episodio recuerda los problemas de salud que el protagonista de Vecinos ha enfrentado recientemente, incluyendo una cirugía por un aneurisma aórtico en junio.

Daniela Ibáñez aclaró que su padre “El Flaco” Ibáñez se encuentra bien de salud tras pedir donadores de sangre

El actor mexicano Manuel “El Flaco” Ibáñez fue internado en el hospital ABC campus Santa Fe de la Ciudad de México, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Daniela Ibáñez aclara qué pasa con la salud de su papá, "El Flaco" Ibáñez (@danieeibanez / Instagram )

En medio de la alerta por su estado de salud, Daniela Ibáñez aclaró que su padre, Manuel “Flaco” Ibáñez, se encuentra bien de salud y estable en el hospital.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Daniela Ibáñez aseguró que su papá “está bien, gracias a Dios” y pidió a sus seguidores que no se angustien ni se alarmen si ven otras publicaciones o noticias al respecto.

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia u otros lados, no se angustien. Mi papá está bien, gracias a Dios” Daniela Ibáñez

Explicó que la solicitud urgente de donadores de sangre tipo O negativo para el Hospital ABC de Santa Fe es únicamente para reponer la sangre que ya se utilizó durante su atención.

“Si alguien de aquí que me está viendo, si alguien conoce a alguien que pueda ir al ABC de Santa Fe a donar O negativo para Manuel Ibáñez, se los agradeceré eternamente (…) La verdad es que es un tipo de sangre muy específica y como uno tiene que reponer la sangre que se usa, pues básicamente es para eso” Daniela Ibáñez

Daniela Ibáñez no reveló el motivo ni el padecimiento específico por el cual Manuel “El Flaco” Ibáñez fue internado.

¿Cuáles son los requisitos para poder donar sangre?

En sus redes sociales, Daniela Ibáñez compartió los requisitos para todas aquellas personas que deseen donar sangre para Manuel “El Flaco” Ibáñez.

“Les voy a dejar en la siguiente historia como las cosas que se pues se tiene que hacer o se necesitan para poder donar sangre (…) pero sí necesitamos ese favorzote. Muchísimas gracias y les dejo a continuación el flyer” Daniela Ibáñez

De acuerdo con la información compartida sobre los requisitos para donar sangre:

Edad y peso: Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kg.

Ayuno: Contar con un ayuno de 2 horas para sangre total (o 4 horas para plaquetas), evitando alimentos grasos y sin exceder 10 horas.

Estado de salud: No tener síntomas de enfermedades agudas, ni padecer VIH-SIDA, epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer. En caso de padecer diabetes, no utilizar insulina.

Antecedentes de hepatitis: No haber padecido hepatitis B o C (se acepta hepatitis A si ocurrió antes de los 10 años de edad).

Sustancias: No haber consumido bebidas alcohólicas, marihuana ni estupefacientes en las últimas 72 horas, ni utilizar drogas inhaladas o intravenosas.

Procedimientos recientes: No haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura o endoscopias en los últimos 12 meses, ni cirugías o accidentes mayores en los últimos 6 meses.

Salud femenina: No estar embarazada ni en periodo de lactancia, y no haber tenido parto, cesárea o aborto en los últimos 6 meses.

Gratuidad: La donación debe ser altruista, sin recibir pago en efectivo o en especie.

Daniela Ibáñez aclara qué pasa con la salud de su papá, "El Flaco" Ibáñez (@danieeibanez / Instagram )

Pasos del procedimiento el día de la donación

Identificación: Presentar una credencial oficial con fotografía. Registro e historia clínica: Llenar el cuestionario de salud y firmar el aviso de privacidad y consentimiento informado. Valoración médica: Pasar a una breve entrevista y examen físico de 15 minutos. Pruebas de laboratorio: Toma de muestras previas para comprobar si la sangre es apta (duración: 15 minutos). Extracción: La extracción de sangre total toma unos 30 minutos (o 90 minutos si se trata de plaquetas). Recuperación: Tomar un refrigerio en las instalaciones antes de retirarse (15 minutos).