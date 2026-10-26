Manuel “Flaco” Ibáñez habla de su estado de salud tras ser hospitalizado y explica el motivo por el que necesitó una transfusión de sangre.

El actor regresó a trabajar tras permanecer hospitalizado por dos úlceras perforadas; Manuel Ibáñez se encuentra estable y está grabando la serie “Mas vale sola”.

La salud de Manuel Ibáñez preocupó a sus fans, luego de que su familia solicitara donadores de sangre.

Manuel “Flaco” Ibáñez reaparece tras ser hospitalizado y explica qué le pasó

En entrevista con el programa Hoy, Manuel “Flaco” Ibáñez reveló que se le reventaron dos úlceras gástricas y fue hospitalizado para que le realizaran una endoscopía.

El actor mencionó que afortunadamente consiguieron toda la sangre que necesitaban y fue un procedimiento delicado, pero al final todo salió bien.

Manuel “Flaco” Ibáñez, actor y comediante mexicano (@flaco.in / Instagram )

Reveló que sus síntomas inciaron en la noche, cuando comenzó a evacuar de color negro y su esposa lo trasladó de inmediato al hospital.

Se me reventó una úlcera (…) en la madrugada me caí, me llevó de volada mi mujer al hospital y conseguimos toda la sangre que necesitaba, sí fue delicado Manuel "Flaco" Ibáñez

El también comediante menciona que la endoscopía debía realizarse de inmediato por las úlceras que reventaron: “las cauterizaron, eran dos y ya estuvo”.

Manuel “Flaco” Ibáñez detalló que le colocaron un litro de sangre y agradeció a quienes hicieron donaciones.

Manuel “Flaco” Ibáñez está estable y trabajando

Tras permanecer hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, Manuel “Flaco” Ibáñez regresó a los foros, donde se encuentra grabando la serie Más vale sola.

La salud de Manuel Ibáñez preocupó a sus seguidores luego de que su familia solicitara donadores de sangre.

Daniela Ibáñez, hija del actor, aclaró en redes sociales que la salud de su padre no corría peligro y que se encontraba bien.

Tras algunos días hospitalizado, Manuel Ibáñez regresó a trabajar y expresó que se encontraba bien de salud.

Manuel “Flaco” Ibáñez padecía dos úlceras gástricas, las cuales son llagas que aparecen en la mucosa que reviste el estómago.