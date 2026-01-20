Las rencillas y polémicas continúan en la familia Aguilar, pues Majo Aguilar sería cercana a Cazzu y esto lo demuestra.

Se sabe que Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Majo Aguilar están distanciadas, pero la cantante ha entablando amistad con las exnovias del esposo de su prima.

Majo Aguilar sería cercana a Cazzu y un like lo reveló

El pasado 18 de enero, Majo Aguilar -de 31 años de edad- compartió una serie de fotos en Instagram donde lucía un bikini verde que impactó a sus seguidores.

Entre los halagos y likes, resaltó que Cazzu -de 32 años de edad- le dio “me gusta” a la foto de Majo Aguilar.

Cazzu le da like a foto de Majo Aguilar en Instagram (Instagram/@majo__aguilar)

Este gesto causó revuelo en redes sociales, pues Cazzu es la expareja de Christian Nodal -de 27 años de edad- esposo de la prima de Majo Aguilar.

Algunos cuestionaron si Majo Aguilar era cercana Cazzu e incluso si tenían contacto, pues la cantante sigue en Instagram a la rapera argentina.

Como las criticas no podían faltar, los fans de Majo Aguilar la compararon con Ángela Aguilar: “La Aguilar que sí queremos y tiene talento”.

Mientras tanto, Cazzu y Majo Aguilar ya se siguen en Instagram, por lo que una colaboración en el futuro no está descartada.

Publicación de Majo Aguilar a la que Cazzu le dio like en Instagram (Instagram/@majo__aguilar)

Majo Aguilar es cercana a las exnovias del esposo de Ángela Aguilar

No es la primera vez que Majo Aguilar convive con las exnovias de Christian Nodal , esposo de su prima.

Desde 2024, Majo Aguilar ha sido invitada al ‘Beliween’, la fiesta de Halloween de Belinda, de 36 años de edad.

Asimismo, Majo Aguilar ha compartido fotos junto a Belinda y su actitud es aplaudida, pues las rivalidades de su prima con otras famosas no evitan que ella convivan con Belinda.

Anteriormente, Majo Aguilar fue cuestionadas si le gustaría hacer un dueto con Belinda, a lo que ella mencionó que está abierta a colaborar con cualquier cantante.