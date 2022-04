Ahora que muchas famosas están aprovechando el servicio de suscripción para generar ingresos, nos preguntamos si ¿Luz Elena González se animará a abrir OnlyFans? La actriz ya dijo qué opina de la plataforma.

Pese a que goza de belleza y un espectacular anatomía, Luz Elena González, de 47 años de edad, no abrirá su cuenta en OnlyFans.

“Ay, no. (Que el dinero) me lo dé mi marido, que trabaje más”, bromea Luz Elena González y asegura que respeta y admira a las mujeres que lo hacen, que muestran su cuerpo pero ella no lo hará.

“Yo las admiro, muchas son mujeres de mi edad, un poco más chicas, que tienen unos cuerpos impresionantes. Admiro que lo muestren con esa seguridad y sin ningún prejuicio, sin pudor alguno, no me he metido a su página a ver pero las respeto”, dice.

Y antes de que se malinterpreten sus palabras, aclara que no se trata un tema de dinero, y aunque agradece que su esposo es un hombre generoso, quien siempre ve por su bienestar, su negativa se debe a que le da pena.

“Yo no soy tan extrovertida”, dice la actriz y modelo mexicana en el marco de la presentación del musical “Te amo, eres perfecta, ahora cambia”.

Luz Elena González no necesita cirugías estéticas pero...

Por otra parte, Luz Elena González, humildemente acepta que aún está de muy buen ver por lo que no necesita una “levantón” y cuando le hace falta, recurre al ejercicio.

“Ahorita el ‘levantón’ lo hago con ejercicio, comiendo saludable, claro, tengo una edad, donde no es lo mismo los 20′s que los 40′s”, subraya.

Y consciente de que tiene 47 años, casi 50, y que la firmeza del cuerpo se termina y la belleza toma nuevas formas, la actriz ya piensa en recurrir al bisturí si es que puede y si es que lo necesita.

“Cuando lo necesite, claro que lo voy hacer, creo que lo voy hacer, espero caer en buenas manos”, concluyó Luz Elena González con una enorme sonrisa en los labios.