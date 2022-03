Lorena Herrera asegura que no tiene necesidad de abrir su cuenta de OnlyFans ya que durante su trayectoria se ha sabido administrar su dinero para no tener que hacer algo que le resulta incómodo.

En entrevista con varios medios, Lorena Herrera despotricó contra las personas que tienen su cuenta de OnlyFans pues consideró que era denigrante.

Tras sus duros comentarios sobre OnlyFans, Lorena Herrera reculó y destacó que ella no lo haría, pero también entiende a las celebridades como Ninel Conde que tengan su plataforma.

Lorena Herrera (Tomada de video)

Lorena Herrera dice que tener OnlyFans es “de lo más denigrante”

Lorena Herrera se encuentra en medio de la controversia luego de que arremetió en contra de las personas que tienen su cuenta de OnlyFans pes aseguró que deberían de tener mucha necesidad para exponer su vida íntima en una plataforma.

En un encuentro con varios medios, Lorena Herrera aseguró que ella no tiene la necesidad de abrir su cuenta de OnlyFans ya que durante su carrera ha sabido administrarse adecuadamente.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incomodo. Me sentiría quizás incomoda” Lorena Herrera

Sin embargo Lorena Herrera arremetió contra las personas que se encuentran en la plataforma pues consideró que era denigrante que se expusieran de esa manera.

“Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente” Lorena Herrera

De acuerdo con Lorena Herrera las personas deberían de tener una situación económica muy delicada para vender su intimidad, aunque destacó que siempre hay otras alternativas.

“Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas” Lorena Herrera

Lorena Herrera se mostró muy molesta ya que comparó OnlyFans con un sitio pornográfico.

“¿Tan poquito eres, tan poquito te sientes como para vender sexo con alguien más y que todo el mundo te vea ahí?” Lorena Herrera

Lorena Herrera se detracta pero asegura que ella no tendrá su cuenta de OnlyFans

Tras sus fuertes comentarios en contra de OnlyFans, Lorena Herrera reculó y aseguró que su opinión se había visto afectada por unas imágenes que le habían mostrado pero que en realidad ella desconoce la plataforma.

Lorena Herrera reconoció que fue un error de su parte hablar sobre una plataforma que desconoce y dejarse guiar por lo que le decían las personas.

“Lo que dije estuvo mal que lo haya dicho porque lo que dije era algo en relación con algo que desconozco, yo nunca he visto la plataforma de OnlyFans, no la conozco y nada más me guíe con lo que me habían dicho” Lorena Herrera

En el video, Lorena Herrera dejó en claro que su opinión de OnlyFans surgió porque ella está en contra de la pornografía y pesó que así era la plataforma.

“Yo no estoy a favor de la pornografía, pero ya después me enteré que no es una plataforma de pornografía, sino que hay otro tipo de contenido, entonces me retracto” Lorena Herrera

Por último, Lorena Herrera destacó que ella no se encuentra interesada en tener su propia cuenta en la plataforma.