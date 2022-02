Luz Elena González defendió a Belinda, diciendo que “se merece” los regalos de sus ex, lo que ocasionó un sinfín de opiniones divididas.

La separación de Belinda y Christian Nodal desató una gran ola de especulaciones y puntos de vista distintos; pues en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas favoritas del mundo de los espectáculos.

Así que su ruptura no tardó en volverse tendencia desde el pasado 12 de febrero, cuando Christian Nodal lanzó un comunicado anunciando que su compromiso y su relación había terminado.

La actriz mexicana, Luz Elena González, defendió a Belinda, señalando que “se merece” los regalos que le hicieron sus ex en su momento, refiriéndose especialmente al anillo de compromiso que Christian Nodal le dio.

Fue durante un encuentro con los medios que Luz Elena González fue cuestionada acerca de la gran polémica que ha surgido en torno al costoso anillo que Christian Nodal le dio a quien fue su amada por casi dos años.

“Ese no se regresa, nunca se regresa, ¡Discúlpenme, señores! Si ustedes lo entregan no se regresa. Ya se lo dieron, ni modo que se los regrese, ¿Se lo van a dar la siguiente?, ¡Pues cómo, no!”

Posteriormente, se le preguntó cuál considera que sería la decisión del intérprete de “Botella tras botella” con relación a la joya; a lo que prefirió mantenerse al margen.

“Yo creo que en su momento lo hizo con todo el amor del mundo y no podré opinar sobre él, no lo conozco. Vaya, sé quién es, sé el artista que es, pero en la vida personal no lo conozco, y pues no me gustaría opinar”

Luz Elena González