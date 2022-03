¿Lucía Méndez abrirá OnlyFans? La actriz se niega a hablar de su vida privada

¿Lucía Méndez abrirá OnlyFans? La actriz de 67 años lo revela, pero se niega a hablar de su vida privada.

Abordada por la periodista Berenice Ortiz, Lucía Méndez asegura que no abrirá su cuenta de OnlyFans pese a que aún está de muy buen ver.

“No, la verdad no me atrevo”, dice la también vendedora de perfumes con feromonas y aclara que respeta mucho a las personas que tienen su OnlyFans, e incluso les desea que generen mucho dinero, pero ella no lo hará.

“Definitivamente, no. Tengo el cuerpazo, bueno, lo dices tú no lo digo yo. Pues sí tengo buen cuerpo, siempre fui flaca, desde niña, pero no me atrevo y no me atrevo”, subraya.

Lucía Méndez no hablara de su vida privada

Y una vez que deja claro que no mostrará su cuerpo en la popular plataforma que a muchos les está ayudando a generar dinero, Lucía Méndez deja claro que ya no hablará de su vida privada.

“No voy hablar de mi vida privada, jamás”, dice y se niega a revelar si actualmente se encuentra en una relación. “No voy a decir nada porque ustedes destruyen todo”, agrega.

Y sin más asegura que vive feliz de la vida con su libertad, la cual ha probado desde hace mucho y ya le gustó.

Lucía Méndez (Agencia México )

Lucía Méndez cree que Chris Rock se ganó la “trompada” que le dio Will Smith

Por otro lado, Lucía Méndez también opinó de la violencia que se vivió en la edición 94 de los Premios Oscar. Para la actriz fue malo lo que hizo Will Smith, pero lo entiende.

“Aparentemente fue muy malo lo que hizo porque no lo debe hacer, pero no tienen porque insultar a su mujer”, dijo y justificó a Will Smith.

“Se sintió muy dolido, es de mecha corta, se paró al escenario y le metió una trompada, pero el que estaba en el escenario se la ganó”, apuntó.

Y reprobó que Chris Rock se burlará de un tema delicado y de salud, por lo que a su parecer se ganó a pulso una trompada.