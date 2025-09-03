Lupita Villalobos -de 35 años de edad-celebró su fiesta de despedida de soltera ‘atrasada’ en el canal de Las Alucines en YouTube.

Durante un capítulo especial, Las Alucines festejaron el amor de Lupita Villalobos y de su ahora esposo Juan Luis, de 48 años de edad.

Lupita Villalobos fue sorprendida con una despedida de soltera ‘atrasada’ en el canal de Las Alucines en YouTube.

“Es tu despedida de la boda que ya te casaste”, dijo entre risas Kass Quezada a Lupita Villalobos.

En el nuevo capítulo de Las Alucines en Youtube “Fuimos adictas a la caricia”, Kas Quezada le organizó una fiesta a Lupita Villalobos.

A quien le fue colocado el típico listón blanco de “Bride to be”, acompañado de una flores blancas.

“Bienvenidos a la fiesta de despedida de Lupita”, gritó Kass Quezada al inicio del episodio de Las Alucines.

Lupita Villalobos bromeó con la idea de que esperaba ver a hombres vestidos de policía para un baile sensual .

“¿Quién diría que una adicta a la caricia se volverá a casar?”, dijo Lupita Villalobos recordando su pasado de “noviera”.

Lupita Villalobos agradeció al equipo de Las Alucines por prepararle una despedida de soltera en YouTube.

La despedida de soltera de Lupita Villalobos en Las Alucines en YouTube (Tomada de video)

Lupita Villalobos anda de luna de miel con Juan Luis en Roma

Tras su boda de ensueño, Lupita Villalobos viajó a Roma con su esposo Juan Luis para celebrar su luna de miel.

En Instagram, Lupita Villalobos ha publicado historias de cómo disfruta de su nueva etapa de recién casada.

Lupita Villalobos mantiene a sus seguidores actualizados sobre su romántico viaje, compartiendo los momentos especiales de sus vacaciones.

En una se puede observar a Lupita Villalobos abrazando a Juan Luis mientras dan un paseo en moto por las calles de Roma.

“Seguimos en la bella Italia, estaremos unos días por aquí”, reveló Lupita Villalobos.