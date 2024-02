Para sorpresa de muchos, Lupillo Rivera es el líder de la semana y por tanto ocupará la suite de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo con Thalí García, lo que ha desatado rumores.

Y es que tras besarse con Maripily Rivera -de 46 años de edad-, gente dio por hecho que Lupillo Rivera la elegiría para compartir su primera victoria en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo; sin embargo, Thalí García es la afortunada.

Por lo que se cree que el llamado ‘Toro del corrido’ está interesado en la actriz mexicana -de 33 años de edad- o posiblemente planea hacerla su aliada para empezar a sacar gente.

Lupillo Rivera se convierte en líder de la semana y se lleva a Thalí García a la suite de La Casa de los Famosos 2024

Lupillo Rivera, de 52 años de edad, se convirtió el líder de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo por una semana, victoria que decidió compartir con Thalí García.

Lupillo Rivera venció a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo en una prueba que consistía en seguir una secuencia de luces, reto que Thalí García estuvo muy cerca de ganar.

Por lo que una vez que el cantante fue declarado ganador, eligió a la actriz mexicana para compartir suit, lo que no gustó a una celosa Maripily Rivera.

Lupillo Rivera se rompe con Thalí García

En su primer día en la suite de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, Lupillo Rivera y Thalí García tuvieron una conversación íntima que giró alrededor de sus madres.

Lupillo Rivera asegura que su mamá no lo quiere ya que a lo largo de su vida no sintió cariño de parte de ésta, algo que ya superó aunque Thalí García no le creyó.

“Yo llegaba al punto donde sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía y ahora puedo decir que no me duele” Lupillo Rivera

La actriz confesó que la relación con su progenitora tampoco fue buena; sin embargo, tuvo que trabajar en ello y con el paso de los años entendió que su mamá fue criada de forma diferente, además de que era de otra época y tenía otras ideas.

Por lo que una vez que entendió que ella no era el problema, lo platicó con su mamá y quedaron bien antes de que ella muriera.

Razón por la que dice entiende a Lupillo Rivera, pero sabe que sí le es importante sentir que su mamá lo quiere aunque hoy lo niegue.