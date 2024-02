Vaya encontronazo que se vivió en la gala de La Casa de los Famosos 2024 cuando por fin, Leslie Gallardo y Manelyk González se enfrentaron en vivo.

La pelea entre Leslie Gallardo -de 24 años de edad- y Manelyk González era de los más esperado de las galas de La Casa de los Famosos 2024.

Y es que Manelyk González -de 35 años de edad- no se guardó nada y se burló de Leslie Gallardo en su cara, aunque la eliminada de La Casa de los Famosos 2024 la acusó de clasista.

Leslie Gallardo se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos 2024, pero mientras ella estaba dándolo todo en el reality show, afuera Manelyk González le estuvo tirando duro.

Y es que de un día a otro -por sus actitudes- a Leslie Gallardo se le volteó la moneda en La Casa de los Famosos 2024 y todos comenzaron a decir que la querían fuera y así fue.

Ahora, a unos días de que Leslie Gallardo fuera expulsada del reality show de Telemundo, ya se enteró no solo de lo dicho por redes sociales, sino de lo que Manelyk González dijo sobre ella.

Manelyk González no solo juega un papel importante en La Casa de los Famosos 2024, pues forma parte de las panelistas de las galas, sino que tiene una rivalidad pasada con Leslie Gallardo.

Ante ello y por lo que Manelyk González dijo en redes sociales de Leslie Gallardo, su encuentro en las galas de La Casa de los Famosos 2024 era de los más esperado y sí pasó, se pelearon en vivo.

Primero, Manelyk González recibió a Leslie Gallardo sin temor a que todo terminara mal -en golpes- felicitándola por ser “la más odiada de toda Latinoamérica”.

Sarcásticamente, Leslie Gallardo lo agradeció y le dijo que ya llevaba vario tiempo “en ese puesto”.

Luego de ello, la gala de La Casa de los Famosos 2024 dio paso al rating, dejando que Manelyk González y Leslie Gallardo se dijeran de todo.

Leslie Gallardo y Manelyk González se enfrentaron en la gala de La Casa de los Famosos 2024, donde los señalamientos y recordatorio estuvieron de sobra.

Primero, se armó el pleito cuando entre Leslie Gallardo y Manelyk González trataban de organizarse para tener la palabra y no interrumpirse en lo que se tenían que decir.

Luego de ello, Leslie Gallardo le puso bien claros varios puntos; uno de ellos donde la acusa de ser clasista y otro, que no se metiera con su familia política -Niurka- y su novio Emilio Osorio de 21 años de edad.

“Yo nunca me he referido a ti de la manera en que tú te refieres a mí con comentarios clasistas -que sí bajé del cerro- según yo, empezamos en el mismo lugar.

Por su parte, Manelyk González solo se burló de que defendiera a su familia política cuando solo llevaba dos meses andando con Emilio Osorio, para luego recordarle que es la reina de los realities.

Manelyk González confirmó que sí, ambas vienen de Acapulco Shore, pero le dejó claro que no se pueden comparar porque ella asegura ser la inauguradora y la que terminó con este reality show.

Los conductores de la gala de La Casa de los Famosos 2024 no permitieron que la discusión llegara a más y la interrumpieron, apuntando que la ‘plática’ concluiría el próximo domingo 11 de febrero.

Por otra parte, en un en vivo que Manelyk González hizo con Nicole Chávez -de 25 años de edad- detalló que ella tuvo que guardar la compostura porque su participación en las galas de La Casa de los Famosos 2024 “es mi trabajo”.

Asimismo, explicó Manelyk González dijo que se vio limitada en lo que le dijo a Leslie Gallardo en la gala de La Casa de los Famosos 2024, pues “tengo timing, chícharo”.

“No puedo, estoy en un puto foro donde no se puedes ni decir groserías (...) ¿Tú crees que no moría de ganas de decirlo? No es que siga órdenes, pero al final sí tengo un chícharo, sí tengo timing, y no voy a tener pedos en mi trabajo por esta mamada”.

Manelyk González, influencer.