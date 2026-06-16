Lupillo Rivera no quitará las páginas donde habla de Belinda de su libro “Tragos Amargos”, a pesar de la demanda en su contra por violencia digital.

El cantante dedicó un capítulo de su libro para hablar de Belinda y en la edición de Estados Unidos incluyó fotos que presuntamente le envió la cantante durante su relación.

“No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita. Esas ya se quedan y no va a haber nada ni nadie que nos haga quitar esas páginas” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera no quitará páginas de su libro a pesar de la demanda de Belinda

El libro de Lupillo Rivera describe la supuesta relación que mantuvo con Belinda en 2019, y realizó declaraciones que provocaron que la cantante lo denunciara por violencia digital.

La fiscalía de la CDMX otorgó medidas cautelares a Belinda y posteriormente Lupillo Rivera la demandó por falsedad de declaración y falsas imputaciones.

Lupillo Rivera (Agencia México)

En un encuentro con los medios, Lupillo Rivera reiteró que no eliminará el capítulo de su libro donde habla de Belinda y es su decisión final.

Además, reiteró que no piensa negociar con los abogados de Belinda y continuará la denuncia en su contra.

“Nosotros, como te digo, no nos interesa arreglar nada de ese asunto. A nosotros hay que dejar solo a los abogados y la verdad pues tenemos una abogada muy fuerte” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera se ha escudado en la libertad de expresión para hablar de Belinda, pero los abogados de la cantante han mencionado que el cantante usó el nombre de la también actriz para lucrar y es una marca registrada.

Hasta el momento no se han revelado avances en la demanda de Belinda o Lupillo Rivera, por lo que será un juez quien determine si se debe eliminar o no el capítulo donde se menciona a la intérprete.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Lupillo Rivera no quiere una tregua con Belinda

El ‘Toro del corrido’ confía en sus abogados y no quiere negociar con Belinda para terminar el proceso legal en su contra.

Lupillo Rivera dejó claro que seguirá la demanda contra Belinda hasta el final y sus abogados no buscarán un acuerdo.

“Nosotros vamos hacia adelante sin frenos. Nosotros vamos para darle para adelante hasta donde lleguemos. No, no, no ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún intento de nuestra parte tratar de arreglar nada” Lupillo Rivera

Belinda no ha mencionado nada sobre el tema y la denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática se realizó en octubre de 2025.

Una de las medidas cautelares otorgadas a Belinda obligaban a Lupillo Rivera a no mencionarla en entrevistas, lo cual no cumplió y siguió promocionando su libro utilizando el nombre de la cantante.