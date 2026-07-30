Lupillo Rivera busca poner fin al conflicto legal con Belinda mediante un acuerdo que permita resolver las diferencias relacionadas con el libro Tragos amargos.

Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera, confirmó que existe disposición para negociar con Belinda y alcanzar un convenio que satisfaga a ambas partes.

La defensa considera que continuar ante los tribunales representaría un desgaste importante para los cantantes, debido a sus compromisos profesionales y al tiempo requerido si se llegase a juicio.

Lupillo Rivera y Belinda buscan una salida al conflicto legal

El abogado de Lupillo Rivera explicó que su cliente tiene interés en resolver el caso con Belinda mediante un acuerdo, siempre bajo los términos legales correspondientes.

Beceiro señaló que un juicio prolongado obligaría a Lupillo Rivera a atender diligencias, declaraciones y otros procedimientos que podrían interferir con sus actividades profesionales.

Lupillo Rivera y Belinda (Especial )

La misma situación aplicaría para Belinda, quien también mantiene una agenda laboral que podría complicarse si el proceso judicial requiere su presencia constante ante las autoridades.

De acuerdo con el abogado, las conversaciones para alcanzar un acuerdo permanecen abiertas, mientras las respectivas defensas analizan una alternativa que permita cerrar definitivamente el enfrentamiento.

El representante legal de Lupillo Rivera indicó que también existe comunicación con el abogado de Belinda, identificado como el licenciado Maceo, para explorar posibles acuerdos.

La intención, explicó Beceiro, es evitar que ambas partes deban enfrentar un proceso extenso cuando existe la posibilidad de encontrar una solución mediante la negociación.

Por ahora, la defensa mantiene la expectativa de concretar un convenio que permita concluir el conflicto, aunque cualquier acuerdo deberá ajustarse al marco legal correspondiente.

Lupillo Rivera y Belinda no se han pronunciado públicamente respecto a un posible acuerdo en medio de su batalla legal.