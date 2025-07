El influencer, Luisito Comunica -de 34 años de edad- se mantiene en el ojo público luego de que comenzaran a circular imágenes de los sueldos que ofrece en su restaurante, Deigo Ramen.

A su vez, el influencer y empresario mexicano, ha sido señalado como parte del problema de la gentrificación en CDMX.

A través de redes sociales, circulan imágenes de los sueldos que Luisito Comunica ofrece en su restaurante, Deigo Ramen.

De acuerdo a Indeed, éstos son los sueldos mensuales disponibles en Deigo Ramen:

Según datos de la Secretaría de Economía, el salario promedio mensual en 2024 de un cocinero en México, fue de 6 mil 410 pesos.

Indeed arrojó, el salario promedio mensual de un cocinero de Deigo Ramen es un 22% por encima del promedio nacional.

Asimismo, los demás sueldos y puestos, superan el promedio nacional entre un 8 y 22%.

La información que circula, generó controversia entre los usuarios, quienes mencionaron, parientes y amigos cercanos que laboran en el lugar, reciben seguro, bonos y dos días de descanso.

Por otro lado, otros internautas (ex trabajadores), desmintieron lo anterior, donde reportaban fallas en la administración, robo de propinas, acoso y favoritismo por parte de los gerentes del lugar:

“El robo de propinas es súper descarado, nunca las cuentan enfrente de todos (...) No existe tal cosa de los bonos y 2 días de descanso, y si sí, a mí no me tocó. Ya llevo un par de meses y eso no es cierto; al contrario, te quitan las propinas por llegar 1 minuto tarde después de la tolerancia (...) Si no lames patas no subes de puesto, tienes que caerles bien a los de arriba y cuidado que te pongas o menciones algo al respecto porque ya te tachan de problemático (...) El acoso sexual permitido, tienes que ir a recursos humanos a llorar de desesperación para que te medio hagan caso y aún así no le hacen nada al acosador, sólo lo cambian de sucursal.”

Usuario en Instagram