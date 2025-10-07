Luisito Comunica -de 34 años de edad- causó preocupación por su estado de salud después de que un video suyo se viralizara en redes sociales.

En febrero de 2025, el youtuber preocupó por el mismo tema al revelar que, por un problema grave en la espalda, tuvo que ser hospitalizado en Japón.

Luisito Comunica aclara que no tiene Alzheimer y explica su video

Luisito Comunica generó angustia entre sus fans por supuestos síntomas de Alzheimer.

“Estoy bien, pero se aprecia su preocupación”, escribió el youtuber en la descripción de su video para disipar los rumores.

Luisito Comunica, youtuber. (@luisitocomunica)

De acuerdo con Luisito Comunica, las imágenes datan del día en el que estaba grabando una campaña publicitaria de un diseño de calzado que acababa de lanzar.

Revela incluso que el puesto de piñatas no era real, sino que se tuvo que construir específicamente para la la escena dentro del set de grabación.

En cuanto a la repetición constante de la misma frase, Luisito Comunica explicó que es una técnica que se utiliza para la grabación de comerciales.

Pues en lugar de cortar y volver a grabar para una sola frase, se optimiza tiempo si se graban varias al hilo y con diferentes entonaciones.

“Así es como surgió ese bello momento. Mi memoria está bien por ahora”, finalizó Luisito Comunica.

El video de Luisito Comunica por el que creyeron que tenía Alzheimer

Como ya lo explicó Luisito Comunica en la aclaración que hizo en torno a su salud, las imágenes se desarrollan en un puesto de piñatas.

Fue la constante repetición de la frase “vamo’ a darle” que en comentarios de redes sociales surgió el rumor de que el youtuber tenía Alzheimer.

“¿Qué le pasa a Luisito?“, ¿Está bien?" y “¿No tendrá principios de Alzheimer?" fueron algunos comentarios de preocupación.

Incluso, en su explicación, los fans siguieron bromeando al respecto con comentarios como: “Eso diría un enfermo de Alzheimer”.

Pero, la buena noticia para los seguidores más fieles de Luisito Comunica es que el youtuber está en perfecto estado de salud.