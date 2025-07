Luisito Comunica es insultado y lo corren de la marcha anti-gentrificación en CDMX; ahora el creador del contenido se pregunta: “¿También soy parte de este problema?”.

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en redes como Luisito Comunica de 34 años de edad, relató su experiencia al ser corrido e insultado en la marcha anti-gentrificación de la CDMX.

En sus redes sociales, Luisito Comunica relató cómo fue que vivió la marcha anti-gentrificación en CDMX luego de que lo insultaran, lo corrieran y aseguraran que era parte del problema.

“Les cuento: iba caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Cuando lo hago me di cuenta que era manifestación anti-gentrificación. Estaban gritando ‘a la verga los gringos, a la verga las rentas’, y dije ‘ah, me voy a meter de chismoso’”

Luisito Comunica