Luisito Comunica, creador de contenido y empresario mexicano, fue abordado por una supuesta trabajadora de Secretaría de Turismo mientras grababa un video en donde hablaba de la marcha anti-gentrificación.

En la grabación, la cual subió el propio youtuber a sus redes sociales, se puede ver el momento en que se enfrasca en una discusión con la mujer que busca insultarlo en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en redes como Luisito Comunica, vivió un incomodo momento en la marcha anti-gentrificación en la Ciudad de México (CDMX), cuando un grupo de personas lo insultó y corrió de la movilización.

El creador de contenido buscaba señalar que negocios de mexicanos en la CDMX fueron vandalizados durante la marcha anti-gentrificación, generando un daño a mexicanos emprendedores, cuando fue increpado por la mujer.

Todo comenzó cuando la supuesta trabajadora de la dependencia federal se acercó a Luisito Comunica para insultarlo con gritos de: “ Ridículo. Pinche ridículo ”.

Ante esto, el creador de contenido se acercó a ella y le preguntó el motivo por el cuál le decía ridículo.

La mujer contestó preguntándole si sabía de qué vivía, a lo que Luisito Comunica respondió que de sus videos en YouTube, sus restaurantes, etc.

Sin embargo, la supuesta trabajadora de Secretaría de Turismo fue inesperada, pues acusó al youtuber de apoyar a presuntos violadores.

Ante esto Luisito Comunica le señaló que esa acusación no tenía nada que ver, pues él estaba hablando de la marcha contra la gentrificación en CDMX.

“Eso qué tiene que ver ¿Cuáles violadores? Tú lo estás llevando por otro lado. Estamos hablando de gentrificación y tú lo estás llevando por cosas que yo no tengo ningún conocimiento”.

Tras esto, Luisito Comunica le reprochó que ella trabajaba en la Secretaría de Turismo, y justo su video buscaba señalar que trabajadores mexicanos fueron afectados por los destrozos a negocios durante la marcha anti-gentrificación.

No obstante, la mujer contestó que el problema era una lucha social, dejando de lado el tema de la gentrificación.

“Esto es una lucha social y es una lucha social de clases”, respondió la mujer.

Adicional, la mujer pidió que se apoyaran los negocios de mexicanos, a lo que Luisito Comunica respondió que deberían apoyar sus restaurantes, pues él es mexicano.

Posteriormente en la discusión, el creador de contenido le señaló que pese a los señalamientos ella portaba un bolso de “Bimba y Lola”, la cual es una marca originaria de España.

“Trae Bimba y Lola. Apoyen México con su Bimba y Lola”, gritó Luisito Comunica.

La discusión entre ambos llamó la atención de más gente, quien formó un circulo al rededor de ambos.

En ese momento el creador de contenido mexicano le señaló a la mujer que se acercó a él para insultarlo, pero fue “delicioso” ver cómo todo le salió mal.

Esta situación es la segunda ocasión incómoda que vive el también empresario de 34 años de edad, cuando señala busca hablar sobre la gentrifacación.

En sus redes sociales, Luisito Comunica relató cómo fue que vivió la marcha anti-gentrificación en CDMX luego de que lo insultaran, lo corrieran y aseguraran que él era parte del problema.

Y es que de acuerdo con Luisito Comunica, asegura que él estaba caminando cuando vio la marcha anti-gentrificación y se metió “por chismoso”.

“Les cuento: iba caminando por la calle y me encuentro con un grupo de manifestantes. Cuando lo hago me di cuenta que era manifestación anti-gentrificación. Estaban gritando ‘a la verga los gringos, a la verga las rentas’, y dije ‘ah, me voy a meter de chismoso’”

Luisito Comunica