Luis Enrique Guzmán fue el único beneficiario del seguro de vida de Silvia Pinal y habría cobrado una fuerte cantidad de dinero.

Silvia Pinal dejó protegido al menor de sus hijos, pues le otorgó un seguro de vida que Luis Enrique Guzmán -de 55 años de edad- ya cobró.

Silvia Pinal dejó un seguro de vida únicamente para Luis Enrique Guzmán

El programa De Primera Mano compartió documentos que confirman que Silvia Pinal dejó como único beneficiario de un seguro de vida a su hijo menor.

Luis Enrique Guzmán cobró el pasado 13 de agosto el seguro de vida de Silvia Pinal.

Dicha cantidad no se tendrá que repartir entre todos los herederos de Silvia Pinal, ya que hay documentos que confirman que su hijo es el único beneficiario.

Aunque no se reveló el monto que cobró Luis Enrique Guzmán por el seguro de vida de Silvia Pinal, se estima que es una cantidad de miles de pesos.

Según información de Ventaneando, Silvia Pinal dejó 200 millones de pesos a sus herederos.

Por lo que Luis Enrique Guzmán heredó 36 millones de pesos, además de otros objetos valiosos de la actriz.

Efigenia Ramos expresó que Luis Enrique Guzmán vendió un cuadro de la colección de Silvia Pinal antes de la muerte de la actriz.

Pero, convenientemente, dicho cuadro fue heredado a Luis Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán con Silvia Pinal y su hermano, Luis Enrique Guzmán (Instagram/@laguzman)

Silvia Pinal heredó millones de pesos a su familia

Tras la renuncia de María Elena Galindo como albacea de la herencia de Silvia Pinal, trascendió que la actriz había muerto en medio de una crisis económica.

Esto fue desmentido por Ventaneando y reveló que Silvia Pinal dejó a sus herederos 200 millones de pesos.

Silvia Pinal tiene 9 beneficiarios de su herencia, más otras personas como Efigenia Ramos que recibirán un porcentaje de la venta de sus objetos de valor.

Los hijos de Silvia Pinal van a recibir 36 millones de pesos, mientras que sus nieta recibirán 18 millones de pesos.

Las bisnietas de Silvia Pinal obtendrán 9 millones de pesos, por lo que toda su familia vio beneficiada de su legado.