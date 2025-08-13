Cosita, la perrita que perteneció a Silvia Pinal, se encuentra bajo el cuidado de Efigenia Ramos, quien asistió a la diva del cine de oro a lo largo de 35 años.

Cosita se encuentra bien aunque extraña a Silvia Pinal, quien murió en noviembre de 2024, muestra un video en Youtube.

La perrita de Silvia Pinal aún llora al ver la ropa de la última diva del cine mexicano, muestra emotivo video en YouTube

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, Efigenia Ramos, de edad desconocida, mostró una capa que perteneció a Silvia Pinal.

Prenda que forma parte de una colección de abrigos de piel de mink que Silvia Pinal le dejó a Efigenia Ramos, quien también se quedó con la perrita que perteneció a la actriz.

Cosita, la perrita de la fallecida actriz, rompió en llanto al ver la ropa de su dueña.

Por lo que Efigenia Ramos le recordó a la pequeña chihuahua que la actriz del cine mexicano ya no está.

"Ya se fue. Ya no está bebé, ya no está" Efigenia Ramos

Perrita de Silvia Pinal no se despidió de ella

Cosita era uno de los grandes amores de Silvia Pinal; sin embargo, la perrita no pudo despedirse de ella.

Aunque a Efigenia Ramos le aconsejaron que acerca a Cosita al cuerpo de Silvia Pinal, para que la perrita se despidiera de su dueña, ésta no quiso hacerlo.

La asistente dio por hecho que la perrita sufriría al ver a su dueña sin vida.

“(Cosita) la vio muy enferma, (vio) las veces que se ponía mal. Alguien me decía que la llevara a que la oliera el cuerpo. Fuimos al velatorio, pero no quise acercársela, sentí que ella iba a sufrir" Efigenia Ramos

Cosita, perrita de Silvia Pinal (Imagen Entretenimiento / YouTube)

Silvia Pinal fue una madre para Efigenia Ramos

Por otro lado, Cosita no es la única que extraña a Silvia Pinal, Efigenia Ramos también ya que no veía a la actriz como una jefa sino como su mamá.

“Nuestra relación siempre fue muy bonita y más al final, los últimos años, como que se apoya mucho en mí, como que sentía protección, ella era como mi mamá” Efigenia Ramos

Razón por la que en muchas ocasiones, Efigenia Ramos “abandonó” a su hijo Aldo ya que debía atender a Silvia Pinal.

Aunque en su momento hubo reclamos por parte de Aldo, hoy el muchacho entiende que su mamá sentía mucho cariño por la mujer que le pagó su trabajo con mucho cariño.

Además de que Efigenia Ramos también recibió un buen trato por parte de los hijos de la actriz.