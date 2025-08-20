La casa de Silvia Pinal (1931 - 2024) ubicada en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México fue vaciada por trabajadores

Los trabajos realizados en el domicilio de la llamada ‘Diva del Cine de Oro’ los grabaron los camarógrafos del programa ‘Venga La Alegría’.

Silvia Pinal, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La sasa de Silvia Pinal fue vaciada por trabajadores

La casa de Silvia Pinal fue vaciada por trabajadores, quienes se encargarán de realizarles obras de manutención.

Pues mientras los camarógrafos de ‘Venga La Alegría’ grababan, informaron que la l luvia había dañado parte del mobiliario del domicilio.

Anteriormente, María Elena Galindo -edad desconocida-, la albacea del testamento de la actriz, también había compartido con la prensa que se inundó una parte de la casa en Jardines del Pedregal.

Sin embargo, las zonas afectadas habrían sido mínimas, lo que se confirmó con el video donde se muestra una mesa de billar y un bombo siendo subido a un tráiler.

Para evitar rumores sobre algún saqueo o venta, se aseguró que ningún miembro de la familia vive en la casa de Silvia Pinal.

La casa cuenta con personal encargado de su mantenimiento: “Una persona va a hacer la limpieza de la casa, otra persona va a regar las plantas”, reveló anteriormente Sylvia Pasquel -de 74 años de edad-.

Los rumores sobre vaciar la casa de Silvia Pinal comenzaron a circular en febrero de este año, debido a que la herencia de los familiares de la actriz involucra el domicilio y otras pertenencias.

Esto es lo que vale la casa de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal

La casa de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal fue diseñada en 1955 y está valuada en 65 millones de pesos mexicanos ya que cuenta con espacios como:

Alberca cubierta

Varios dormitorios

Cocina, comedor y cuartos de servicio

Área de bar

Jardines

Terraza

Ventanas panorámicas

Además, en el domicilo en que vivió Silvia Pinal se encuentra el famosos cuadro de la pintado por Diego Rivera.