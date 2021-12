¡Ya se acordó! Lucía Méndez sí cantó para un narco, pero no está en el libro de Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco”.

La actriz de 66 años reconoció que siempre sí cantó para un narco, pero aseguró que no fue premeditado, pues ella fue contratada por una “empresa perfectamente alineada”.

Lucía Méndez cantó para un narco; ¿Anabel Hernández olvidó mencionarla?

Tras el escandalo que ha envuelto a la farándula por el libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, Lucía Méndez reconoció si haber cantado frente a un narco.

Días anteriores, la cantante había sido cuestionada al respecto, mismo momento en donde se negó rotundamente y se dijo afortunada de no haberlo hecho.

Lucía Méndez habla sobre Emilio Azcárraga Milmo (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Sin embargo, al siguiente día, Lucía Méndez recordó que sí cantó para un narco, del cual prefirió omitir su identidad.

La actriz detalló que para ella fue una sorpresa, pues cuando salió al escenario “había todo un personaje ahí sentado, muy importante”

Aunque lo confesó hizo hincapié en que ella fue contratada por una “empresa perfectamente alineada” y aseguró “el no me pagó fue la empresa”.

Por otra parte, reconoció que sí estaba muy nerviosa al ver al narco sentado en el público, pero aseguró “todo tranquilo, no pasó nada”.

Lucía Méndez contará encuentro con narco de forma exclusiva

Lucía Méndez confesó haber cantado frente a un narco, pese a no aparecer en el libro de Anabel Hernández en donde se expusieron a varias figuras de la farándula por hacerlo.

Ahora que la cantante confesó lo que sucedió cuando su mamá manejaba su carrera artística, dijo que lo contaría en otro momento.

Lucía Méndez no quiso dar la identidad del narco al que le cantó, pues dijo “estoy haciendo un proyecto en donde conté mi experiencia”.

Lucía Méndez platica cuál es su voluntad anticipada

Lucía Méndez fue cuestionada por los medios de comunicación sobre un posible testamento y su deseo al día de su muerte, mismo que la actriz confesó.

Respecto a su voluntad anticipada puntualizó que no desea estar conectada si ya no tiene esperanza de vida, “que me dejen ir”.

“No quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio, no estoy hablando de Carmen Salinas, estoy hablando de mí… La tengo desde hace cinco años”. Lucía Méndez, actriz.

Por otra parte, Lucía Méndez dijo que ya tenía su testamento mismo que modificará en los próximos días para incluir a su nieta, Victoria.