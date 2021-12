Montserrat Oliver se ríe de que se espanten por el libro de Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’. La conductora destaca que no son temas nuevos.

En entrevista con varios medios, Montserrat Oliver puntualizó que no es nuevo que los narcotraficantes paguen a diferentes celebridades para amenizar sus fiestas.

En ese sentido Montserrat Oliver bromeó con el hecho de que ella nunca tuvo una relación con un narcotraficante y aseguró ya es decisión de cada persona.

El nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’ ha causado gran controversia por exponer el supuesto nexo que existe entre algunas celebridades con personas vinculadas con el narcotráfico.

En entrevista con varios medios Montserrat Oliver fue cuestionada sobre la aparición en el libro de famosos reconocidos como Galilea Montijo, Ninel Conde, Issabela Camil y Sergio Mayer.

Al respecto Montserrat Oliver se mostró sorprendida por la reacción que han tenido las personas pues puntualizó que no es un tema nuevo.

Montserrat Oliver se ríe de como las personas se han espantado de que las celebridades sean vinculadas con narcotraficantes, cuando desde hace años se conoce que han sido contratados para amenizar fiestas privadas.

En su conversación Montserrat Oliver destacó que no es un tema exclusivo ya que ocurre en varios ámbitos.

En el video Montserrat Oliver puntualizó que ella nunca ha tenido una relación con un narcotraficante, pero destacó que son decisiones personales.

Montserrat Oliver señaló que no tendría problema en revelar si tuvo un vinculo amoroso con una persona ligada con el narcotráfico ya que sería su decisión.

En ese sentido Montserrat Oliver destacó que cada persona toma sus decisiones y nadie se puede meter.

“Yo no, no he andado con ningún narco. Pero si hubiera andado con alguno pues si les decía, pues si sabía que si era y me fue bien pues ya muy mi pedo”

Montserrat Oliver