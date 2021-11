La periodista Anabel Hernández cuestionó cómo es que la conductora Galilea Montijo llegó a relacionarse con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En entrevista con Infobae, Anabel Hernández habló acerca de su libro “Emma y las otras señoras del narco”, en el cual menciona a Galilea Montijo y otras mujeres del espectáculo.

Anabel Hernández dijo que ojalá las mujeres que menciona en su libro, como Galilea Montijo, rompan el silencio y hablen de cómo llegaron a relacionarse con narcotraficantes.

La periodista Anabel Hernández se preguntó si Galilea Montijo fue obligada o acudió directamente a relacionarse con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió en 2009.

En la entrevista, Anabel Hernández dijo que todo lo que investigó de Galilea Montijo está en su libro y se hace responsable de lo que escribió, porque no se trata de una difamación.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos, es lo que está en el libro, yo no voy aumentar, ni quitar una coma, yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación”

Anabel Hernández