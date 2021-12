Charly López dice que ‘La Barbie’ era un hombre encantador: “Nunca voy a negar que sí lo conocí”. El ex Garibaldi confesó que no sabía quién era, ya que Édgar Valdez Villarreal siempre le dijo que era un empresario.

Luego de que el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández lo vinculó con ‘La Barbie’, Charly López admitió haberlo conocido y aseguró que no cometió ningún delito.

Charly López le aconseja a Galilea Montijo que “el que nada debe nada teme” pues asegura que solo son dichos y no hay pruebas de nada.

Édgar Valdez Villareal, 'La Barbie' (Cuartoscuro)

Charly López justifica su encuentro con ‘La Barbie’ diciendo que fue en su época de reventón

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández ha causado gran controversia luego de que expuso los supuestos vínculos de las celebridades con personajes del narcotráfico.

Entre los nombres que aparecen se encuentra el de Charly López quien supuestamente habría tenido una relación cercana con Édgar Valdez Villarreal alías ‘La Barbie’. De acuerdo con el libro el narcotraficante incluso había invertido en uno de los centros nocturnos del ex Garibaldi.

Para calmar todas las especulaciones, Charly López reveló cuál fue su relación con ‘La Barbie’ y si es que conocía que se trataba de un narcotraficante.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ -donde se encuentra como conductor invitado- Charly López admitió haberlo conocido y convivido con ‘La Barbie’.

Charly López señaló que lo conoció en el trabajo, pero nunca le pidió sus credenciales. El ex Garibaldi reconoció que convivió con él más de una vez ya que se encontraba “en el reventón”.

“Nos tocó a nosotros trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó. Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí La Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo” Charly López

Charly López dice que no cometió ningún delito porque no sabía quién era ‘La Barbie’

En el video Charly López destacó que ‘La Barbie’ fue un hombre encantador y a él nunca le toco verlo armado, ni tomado o drogándose.

“Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse” Charly López

Ante los señalamientos en su contra, Charly López destacó que no cometió un delito ya que no conocía a que se dedicaba ‘La Barbie’.

“Lo topaba en restaurantes, en muchos me pude haber sentado con él porque iba solo yo o iba él acompañado, pero yo realmente no sabía quién era y no es un delito, a mí que me acusen por empobrecimiento ilícito” Charly López

Charly López puntualizó que como cliente lo atendió muchas veces e incluso se sentó en su mesa varias veces y siempre fue un hombre muy respetuoso y cariñoso.

“Llegó él a mi lugar ‘El Congo’, llegó a ir varias veces, yo lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mesa, o ya había varios amigos, ya no cabían, pero iba con su esposa o con un amigo. Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía ‘Cómo está mi Charly’” Charly López

A Charly López se le hace tonto negar que conoció a ‘La Barbie’

Charly López señaló que ‘La Barbie’ siempre le dijo que era un empresario y nunca cuestionó sus palabras.

“Yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo” Charly López

En medio de la polémica, Charly López destacó que nunca va a negar que lo conoció, pues hacerlo se le hace algo tonto.

“Lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, al negarlo se me hace como tonto, a mi punto de vista muy personal, no quiero que lo vayan a tomar a mal”v Charly López

Charly López aclaró que algo que no es verdad y se menciona en el libro es que era dueño del ‘New York’.

“Nota importante, el ‘New York’, que decían que era yo el dueño, pues yo conozco a todos los antreros, Ricardo, que era el dueño verdadero del ‘New York’, yo fui una vez en la vida a ese lugar” Charly López

Sobre la supuesta inversión que hizo ‘La Barbie’ en sus antros, Charly López desmintió la información y destacó que si hubiera sido de esa manera no estaría como está.

“Yo sí era dueño de “El Congo”, lo abrí en 2001, el dueño era yo y los que me ayudaban a manejar los negocios eran mis hermanos, en 2004 abro “Womans”, para mujeres y a él lo conozco como por el 2006 o 2007″ Charly López

Charly López le aconseja a Galilea Montijo no preocuparse pues “el que nada debe nada teme”

Antes de finalizar el tema, Charly López habló sobre el video que compartió Galilea Montijo en donde se muestra destrozada por todos los rumores sobre su persona.

“Yo entiendo y comprendo a todos los que mencionan en este libro lo preocupados y sobre todo Galilea que la vi muy afligida, lo cuaa si duele ver a una mujer llorar tanto” Charly López

De manera contundente, Charly López le aconsejó a Galilea Montijo no preocuparse por los dichos del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández pues “el que nada debe nada teme”.

En ese sentido destacó que no hay ninguna prueba por lo que no se debe de preocupar.

“El que nada debe nada teme. Al final de cuentas son palabras y son dichos de terceras personas que pudieron estar o no estar, o sicarios o gente que entrevistaron, pero no hay fotos no hay nada. Cuando no has hecho nada no eres culpable de nada” Charly López