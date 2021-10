Lucía Méndez rechaza personajes de adultos mayores: “Yo no voy a ser como Sara García”. La actriz y cantante confesó que busca ser más como Cher.

En entrevista con el programa Hoy, Lucía Méndez reveló que no tiene pensado en realizar personajes de “abuelita” pues jamás se dejará el cabello blanco.

Lucía Méndez es considerada como una de las grandes estrellas de la televisión, sin embargo desde hace un tiempo se ha alejado de las telenovelas.

Aunque reveló que busca regresar, Lucía Méndez dejo en claro que no quiere que la retraten como Sara García, pues no quiere interpretar personajes de adultos mayores.

Durante su conversación con el programa Hoy, Lucía Méndez dejó en claro que no quiere hacer roles que la hagan ver mayor. En ese sentido destacó que jamás se dejará el cabello blanco.

Pese a que destacó que admira el trabajo de Sara García y Prudencia Griffel, Lucía Méndez puntualizó que no quiere ser recordada como una abuelita.

“Yo respeto mucho a Sara García y a Prudencia Griffel, pero yo no llevo esa línea. Yo no voy a terminar como Sara García o Prudencia Griffel, con todo mi respeto, que son las abuelitas del Cine Nacional, no me voy a dejar el cabello blanco”

Lucía Méndez