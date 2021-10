A través de su Instagram, la actriz y modelo Ruby Rose denuncia maltratos en la producción de ‘Batwoman’.

Ruby Rose, quien interpretó a Kate Kane en la serie ‘Batwoman’ de The CW, denunció que hubo una serie de maltratos y condiciones de trabajo inseguras y hostiles durante el rodaje.

En una serie de declaraciones en su Instagram, Ruby Rose emitió una serie de denuncias en contra de The CW, Warner Bros, actores y productores de ‘Batwoman’.

Con el anuncio de “Ya es suficiente” , Ruby Rose comenzó a relatar las malas condiciones en las cuales tuvo que trabajar para grabar la serie ‘Batwoman’.

En la serie de declaraciones que Ruby Rose dio en sus historias de Instagram, etiquetó a la showrunner de ‘Batwoman’ Caroline Dries, Sarah Schechter y Greg Berlanti anunciado que “contaría toda la verdad”.

En las series de publicaciones de Ruby Rose, denunció una serie de malos comportamientos, como el de el exdirector de Warner Bros Television Studios, Peter Roth, a quien acusó de conducta sexual inapropiada en ‘Batwoman’.

Además Ruby Rose aseguró que Roth la amenazó que, de no volver a ‘Batwoman’, tendría que despedir a todos, esto sin importar que tenía apenas 10 días de haberse lesionado durante el rodaje.

En su Instagram, Ruby Rose adjuntó una serie de fotos y videos mostrando su lesión durante el rodaje de ‘Batwoman’, accidente que le provocó una lesión permanente y dolor crónico.

También Ruby Rose acusó a Caroline Dries de una mala conducta, al igual que sus coprotagonistas Dougrat Scott y Camrus Johnson de ‘Batwoman’.

De Dries, Ruby Rose aseguró que pese a ser la showrunner de ‘Batwoman’, solo visitó el set cuatro veces en un año e intentó grabar la temporada durante la pandemia.

Esto mientras series como ‘ Riverdale’ o ‘The Flash’ habían suspendido ya sus grabaciones ante la pandemia y solo se detuvieron por órdenes del gobierno, y no por la salud de sus trabajadores en ‘Batwoman’.

En su denuncia pública, Ruby Rose escribió a sus fans que dejaran de preguntarle si es que volvería a ‘Batwoman’ pues no lo haría por ninguna cantidad de dinero.

“Entonces, para terminar, por favor a mis queridos, muy queridos fans. dejen de preguntarme si regresaré a ese horrible programa. No regresaría por ninguna cantidad de dinero ni si me apuntaran con un arma en la cabeza… TAMPOCO RENUNCIÉ YO NO RENUNCIO. arruinaron a Kate Kane y a Batwoman, no a mi”

Ruby Rose