Lorena de la Garza revela que fue víctima de violencia en su relación con Fernando Vega y asegura que es su peor ex novio.

Desde hace varios meses, Lorena de la Garza -de 49 años de edad- reveló que había terminado su relación con Fernando Vega.

Al inicio, la actriz manifestó que su noviazgo había finalizado en los mejores términos, pero acaba de revelar que Fernando Vega la violentó.

Lorena de la Garza era insultada por su ex constantemente

En julio de 2023, Lorena de la Garza se sinceró y contó que había terminado con Fernando Vega, de 51 años de edad, por agresiones verbales e infidelidad.

Ahora, Lorena de la Garza volvió a denunciar públicamente a su ex novio en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad.

Lorena de la Garza (Instagram/@lorenadelagarzaoficial )

Lorena de la Garza narró que durante toda su vida amorosa nunca había tenido una pareja tan violenta como Fernando Vega.

“Esto ha rebasado totalmente mis expectativas, la peor película de terror que me haya pasado en la vida, esta ha sido la peor” Lorena de la Garza

Lorena de la Garza cuenta que Fernando Vega se aprovechó de su fama, pues siempre quiso pertenecer al medio.

“Al mes y medio (de la relación) hubo una agresión de parte suya que yo la pasé por alto y se la perdoné. No me golpeó, pero sí fue un maltrato verbal de gritos que no se debe normalizar” Lorena de la Garza

Fernando Vega le gritaba constantemente a Lorena de la Garza y solía llamarla “tonta” y “mensa”.

Fernando Vega (Instagram @fernandovegaof)

Lorena de la Garza no hizo caso a las graves red flags de Fernando Vega

Fernando Vega solía gritarle a Lorena de la Garza y la primera vez que terminó con él, el actor buscó una revista para vender el chisme.

A pesar de todo, Lorena de la Garza volvió con Fernando Vega y los maltratos verbales siguieron.

“Él interactuaba con cuentas pornográficas y me lo hacen saber personas por medio de correos electrónicos anónimos y me empiezo a dar cuenta que las cosas no están bien” Lorena de la Garza

Lorena de la Garza narra que el punto de quiebre de su relación comenzó cuando Fernando Vega se mudó a su casa.

“Fue una decisión que se toma por parte de ambos y a las 3 semanas que se viene a vivir a la casa, empiezan muchas faltas de respeto, gritos, maltratos” Lorena de la Garza

Lorena de la Garza (Instagram/@lorenadelagarzaoficial )

Fernando Vega comenzó a hostigar a Lorena de la Garza, al punto de que no podía estar en paz en su propia casa.

“Si había algo que no me gustaba no lo podía decir. En la casa no se podía discutir (...) era siempre mantenerme calladita” Lorena de la Garza

Lorena de la Garza se sintió humillada, pues Fernando Vega llegó a hablar hasta de su familia y fue ahí donde decidió ponerle un alto.

La actriz está dispuesta a denunciar ante las autoridades a Fernando Vega, pues el sujeto aprovecha la atención que generó su ruptura para hablar mal de ella en la revista TVNotas.

Por último, Lorena de la Garza desea dejar este tema atrás, pues sigue con su carrera como actriz y cantante, además de tener varios proyectos en puerta.