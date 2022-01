Lorena de la Garza tiene un exnovio bisexual, la comediante lo declaró luego de que una revista de espectáculos aludiera a que este no se lo había compartido.

La actriz detrás de ‘Nacaranda’ aseguró que ya no tiene una situación sentimental con Fernando Vega , pese a que ‘TvNotas’ lo llama “su novio”.

Asimismo, puntualizó que, aunque ya no tenga relación con el actor, ella en todo momento supo que era bisexual y subrayó que no le dio mayor importancia a eso.

Recientemente, ‘TVNotas’ publicó una nota en donde resaltaba que un cercano a Lorena de la Garza aseguraba que el “novio” de la comediante no le había confesado su bisexualidad.

Ante ello, la comediante respondió a ‘Sale el Sol’ que Fernando Vega es su exnovio y que desde que estaban por comenzar su relación, él le dijo que era bisexual.

“Bisexual, pan sexual, trisexual, homosexual, a mí eso no me importa, lo único que me importa es su corazón. Por su puesto que yo sabía perfectamente bien que éles bisexual”.

Lorena de la Garza, actriz.