Sandra Itzel de 30 años de edad demuestra una vez más que Adrián di Monte de 33 años de edad sí fue violento, exhibiendo pruebas de audio donde la amenazaba.

Sandra Itzel dando replica a las declaraciones de Adrián di Monte, decidió exhibir unas pruebas de que el maltrato fue real, pues en redes sociales compartió audios donde el cubano la insulta de diferentes formas.

En uno de los audios se escucha al actor en una discusión con Sandra Itzel y le dice que entiende por qué los “psicópatas matan a las mujeres”, y es así como fue evidenciado como un hombre que justifica los feminicidios.

Adrián di Monte y Sandra Itzel anunciaron su separación en agosto de 2021, aunque en un comunicado aseguraron que habían concluido su separación en “buenos términos”.

En el 2023, la cantante acusó al actor de maltrato e infidelidad, exhibiendo conversaciones entre ellos como prueba de sus declaraciones.

Recientemente, Adrian di Monte ofreció una entrevista a Venga la Alegría donde expresaba que vivió una relación tóxica con Sandra Itzel y a la vez negó haberla violentado.

Destacando que solo habían protagonizado algunas discusiones normales como pareja, fue así que Sandra Itzel dio replica y expuso la verdad exhibiendo audios donde el actor se muestra violento.

Sandra Itzel compartió una serie de historias donde insertó las notas de voz en la que Adrián di Monte se expresa de ella con insultos y un tono altisonante.

En este primer audio se escucha la voz del actor discutiendo porque no quería prestarle la membresía de Costco a una de las amigas de Sandra Itzel, y se escucha gritando enojado.

“Lo que haces es joderme la put* vida, ¿por qué jodes, mujer?, ¿por qué, jodes?, hija de tu put* madre, nadie te está diciendo, ¿te vas a ir con tu amiga?, vete con tu p*nche amiga, me vale tres pit*s, ¿en qué mundo vives tú mujer?, Tú vives en el mundo de las maravillas, tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni pinga porque yo te mantego

Adrián di Monte