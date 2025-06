Así respondió Leticia Calderón a la pregunta de si habría segunda oportunidad con Juan Collado ahora que terminó con Yadhira Carrillo

Juan Collado ya no está con Yadhira Carrillo por lo que seguidores de Leticia Calderón quieren saber si la actriz contempla un recalentado con el padre de sus hijos.

Pregunta que ya respondió Leticia Calderón, quien admite tener una buena relación con Juan Collado, el ahora ex de Yadhira Carrillo, pero...

No. Leticia Calderón no quiere tener un romance con Juan Collado ahora que el abogado se separó de la también actriz Yadhira Carrillo -de 52 años-.

“No tropiezo con la misma piedra, corazón”, respondió Leticia Calderón -de 56 años- y soltó tremenda risa cuando le preguntaron sobre un recalentado con Juan Collado -de 61 años-.

“No, no, la verdad es que no”, añadió un poco más seria la colega de Yadhira Carrillo y señaló que la relación que tiene con el abogado es buena ya que tienen un compromiso con sus hijos.

Leticia Calderón pinta raya con Juan Collado, no quiere revelar ni el paradero de su ex esposo

Yadhira Carrillo negó como pudo su separación de Juan Collado, pero el ex cuñado soltó la verdad

"Siempre lo he declarado. Llevamos muy buena relación. Tenemos buena comunicación y se basa exclusivamente con nuestros hijos"

Cabe señalar que Juan Collado y Yadhira Carrillo se separaron en mayo de 2025.

Asimismo, la actriz reveló que hace poco el abogado se reunió con ella y sus hijos, viajaron y continuarán haciéndolo por la buena relación que existe, pero sobre todo porque son familia.

"Lo acabamos de ver y comimos juntos y fue risa, a mis hijos les encanta escuchar anécdotas y pues las contamos, a ellos les gusta, es parte de su vida, yo no tengo ningún empacho en compartir con mis hijos, nunca he tenido secretos ni evasiones, mis hijos conocen todo de mi vida y que vean que su papá y yo podemos viajar juntos, llevarnos bien"

Por otro lado, Leticia Calderón dice desconocer si Juan Collado actualmente tiene pareja.

Esto en referencia a que se rumora que Juan Collado le fue infiel a Yadhira Carrillo con una mujer más joven, supuesto que la actriz niega.

Tema que a Leticia Calderón no le genera mayor interés ya que al ser padre de sus hijos, el abogado puede llevar o no a su nueva pareja a los viajes familiares.

La propia deja claro que Juan Collado es y seguirá siendo padre de sus hijos aún cuando decida iniciar una nueva familia.

“Y si tiene pareja pues que la lleve. Estamos en otra etapa de la vida, antes si era mal visto e impensable que tú pudieras estar con tu ex ¿Por qué tienes que odiar a tu ex? Por lo menos me hizo la mujer más feliz del mundo dándome dos hijos maravillosos”

Leticia Calderón