Leticia Calderón -de 57 años de edad- se fue de vacaciones para visitar a Juan Collado, quien ahora vive en España.

La actriz aprovechó las vacaciones de verano para viajar a otro país con sus hijos, quienes llevaban meses sin ver a Juan Collado, de 61 años de edad.

Leticia Calderón y sus hijos viajaron a España para visitar a Juan Collado

Tras salir de prisión, Juan Collado decidió mudarse a España y a pesar de la distancia, su familia se reúne con él.

Leticia Calderón y sus hijos viajaron a Madrid para pasar unos días con Juan Collado, así lo reveló la actriz a De Primera Mano.

“Estuvimos con el papá de mis hijos, tuve la oportunidad de viajar en algunos pueblos, comimos como locos” Leticia Calderón

La actriz mencionó que su viaje por España fue inolvidable y una gran experiencia con sus hijos, pues visitaron varias regiones del país.

Asimismo, Leticia Calderón describió a Juan Collado como un hombre amoroso y afirmó qie sus hijos lo “adoran”.

“Juan creo que la paso también muy bien, contento”, destacó la actriz.

“Fue muy amoroso (Juan Collado) mi hijos quieren mucho a su papá, yo siempre lees he enseñado el respeto absoluto a su papá, respetarlo tal como es” Leticia Calderón

Leticia Calderón y sus hijos, Carlo y Luciano Collado (Instagram/@letycalderon79)

Leticia Calderón revela cómo se lleva con Juan Collado actualmente

Juan Collado y Leticia Calderón se separaron en 2010, en medio de rumores de una infidelidad con Yadhira Carrillo, de 52 años de edad.

Leticia Calderón confesó que el primer mes de su separación fue muy complicado, pero con el paso del tiempo mantuvo una relación cordial con Juan Collado.

Sobre su última reunión, la actriz mencionó que “siempre ha habido una cordialidad, un respeto de mi parte”.

Para Leticia Calderón, el pasado ya no importa y cuando volvió a ver a Juan Collado, hubo familiaridad.

“Me quedo con un buen sabor de boca”, dijo.

“No te puedo decir que somos íntimos amigos, pero sí somos amigos que pueden salir a comer, platicar cosas privadas” Leticia Calderón

Juan Collado y Leticia Calderón viajaron por España junto a sus hijos y la actriz celebró que hayan podido convivir como familia.

“Hay cordialidad y sobre todo respeto, por su supuesto que cariño”, contó Leticia Calderón, quien lleva 15 años separada de Juan Collado.