La relación entre padre e hijo fue muy complicada, pero ahora el actor Leonardo García recurre a terceros para respaldar sus sentimientos de amor hacia Andrés García.

Leonardo García de 50 años de edad tuvo conflictos meses atrás con su padre que impidieron convivir con él sus últimos días de vida.

El actor Andrés García que falleció a los 81 años de edad se le caracterizó por su fuerte carácter que ni sus propios hijos se salvaron.

Leonardo García estuvo alejado de su padre debido a las diferencias que tuvieron.

El actor acusó a Margarita Portillo, viuda de Andrés García, de ser un impedimento para convivir con su famoso papá y aparte acusó al hijastro Andrés López Portillo de tener interés económico.

Aunado a esto, Leonardo García y Andrés García no se dejaban ver de manera pública y rompieron la poca comunicación que tenían.

A raíz del fallecimiento del actor de cine y televisión, Leonardo García recurre a sus redes para mostrar el amor que si le tenía a su padre, pero lo hace de una forma muy particular.

Se puede mostrar que la amiga de Leonardo García la doctora Flaminia confirma que Leonardo García si quería a su padre a pesar del distanciamiento.

Después de la conmovedora foto entre la doctora Flaminia, Leonardo García y Andrés García, el actor se encargo de publicar más fotos conviviendo a lado de su padre.

El actor Leonardo García se despidió de su padre con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacía falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que vivi contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mi. Siempre estarás conmigo papá y se que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo.

Descansa en paz”

Leonardo García