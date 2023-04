¿Andrés López Portillo es hijo de Andrés García? El actor tuvo tres hijos Andrés Jr., Leonardo y Andrea García de su primer y segundo matrimonio.

Sabemos que el actor de 81 años de edad, Andrés García, tuvo una amplia vida amorosa y experimentó todo tipo de emociones y altibajos.

Ahora se especula que Andrés López Portillo es hijo de Andrés García y que es parte de la herencia que dejó el actor.

Andrés López Portillo es hijo de Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, tenía 17 años cuando su mamá se casó con el actor de cine.

Por lo tanto, Andrés López Portillo se convierte en el hijastro de Andrés García, más no su hijo legítimo.

Andrés López había estado alejado de las cámaras, pero alza la voz y comenta que para el fue un padre, ya que siempre estuvo con él desde que era joven.

Que, a diferencia de sus hijos biológicos, él pudo despedirse del actor y le agradeció todo el apoyo que le hizo en su vida.

Andrés López Portillo comentó en una entrevista, que Andrés García fue todo para él y que se lleva grandes aprendizajes para el resto de su vida.

En diversas entrevistas, Andrés García aseguró que el hijo de su esposa siempre estuvo al pendiente de él, por lo cual le tenía un gran cariño, situación que ahora confirmó Andrés López Portillo.

A través de una entrevista en Ventaneando, Andrés López comentó lo siguiente:

“Él me apoyó en mi juventud y yo lo apoyé en los momentos que me necesitó que es ahorita y simplemente así debe ser, así es la vida, los padres te apoyan cuando uno está joven y a uno le toca meter la mano cuando ellos ya están grandes”

La relación entre Andrés López Portillo y Andrés García fue una relación de padre e hijo, una muy significativa para el actor.

“Fue el mejor padre que pude haber tenido y merecido, fue un gran padre, fue un gran maestro, fue un gran amigo, fue un gran cómplice, él me enseñó todo lo que sé hacer, y todo lo que hago es gracias a él y fue un gran viaje, fueron grandes aventuras, y no me va a alcanzar esta vida para agradecerle haber sido su compañero, porque realmente si fuimos grandes compañeros él y yo hasta el final”

Andrés López Portillo