El actor Rubén Cerda destapó que no tiene un conflicto directo con La Güereja por una propiedad, sino que llamó la atención que contara que “le invadieron el terreno” a la comediante.

A través de un encuentro con los medios, Rubén Cerca de 64 años de edad, también decidió deslindar a actor de la venta ilegal del terreno propiedad de La Güereja.

Rubén Cerda cuenta que propiedad de La Güereja fue invadida

Rubén Cerda aclaró que no tiene conflicto con La Güereja por la venta de una propiedad que sería ilegal, pero reveló que el terreno de su colega fue invadido.

En una entrevista mostrada por El Junket, el actor compartió que en sí nunca tuvo conflicto con La Güereja por haberle vendido una propiedad ilegalmente, asumiendo que ella fue siempre la propietaria.

A pesar de que explicó que la hija del restaurante Los Dinos fue a reclamarle su terreno argumentando que era su herencia, esta nunca ejerció la demanda que presumió.

Esto además de que Rubén Cerda estaba seguro de la legitimidad del terreno que le vendió La Güereja en la zona donde parece son vecinos.

Rubén Cerda, actor. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El que compartiera que no tiene ningún conflicto con La Güereja, llevó a Rubén Cerda a contar que el terreno que se quedó la comediante y que es presuntamente vecino al suyo fue invadido.

“María Elena Saldaña [La Güereja] está en una situación porque le invadieron ese terreno y está en esa situación (...) yo considero que ese terreno es de ella”. Rubén Cerda, actor.

Rubén Cerda deslinda a Sergio Sendel de venderle propiedad ilegal

Rubén Cerda aclaró que no tiene ningún conflicto con La Güereja y también deslindó al actor Sergio Sendel de haberle vendido el terreno de forma ilegal.

El actor aseguró que se acusaba al hermano de Sergio Sendel de haberle vendido dicho terreno de forma ilícita, pero sostuvo que eso era falso.

“Sergio Sendel no me vendió ninguna propiedad. Se estuvo manejando que el hermano había vendido una propiedad de forma ilícita. ¡No! no pasó nada de eso”. Rubén Cerda, actor.

Rubén Cerda subrayó que la compra la hizo con La Güereja y que verificó que no tuviera gravamen, de modo que pudo comprarla y Sergio Sendel no tuvo nada que ver.