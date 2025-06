María Elena Saldaña admite que es difícil reemplazar a Susana Zabaleta -de 60 años de edad- en Spamalot.

La obra musical Spamalot inició una nueva temporada y realizó algunos cambios entre sus actores; ahora se sumaron Arath de la Torre y María Elena Saldaña, de 61 años de edad.

Arath de la Torre y María Elena Saldaña debutaron en la obra musical Spamalot, donde contaron con el apoyo de sus compañeros.

Sin embargo, María Elena Saldaña admitió que ha sido difícil tener que reemplazar a Susana Zabaleta en Spamalot.

Y es que María Elena Saldaña asumió el papel de la Dama del Lago, por lo que lleva un mes ensayando y ya se encuentra mortificada.

Aunque consideró que tienen una buena dirección, María Elena Saldaña recordó que Susana Zabaleta había tenido más tiempo para ensayar.

Pese a estas dificultades, María Elena Saldaña se mostró agradecida con esta oportunidad y recordó que hace muchos años también había realizado una audición para Spamalot.

María Elena Saldaña reveló que habrá un cambio en la Dama del Lago, pues Susana Zabaleta es una gran cantante y ella apenas la libra en ese aspecto.

En ese sentido, María Elena Saldaña reconoció que tiene experiencia en el teatro musical pero hace mucho tiempo que no lo hace, por lo que su personaje va a variar a lo que hacía Susana Zabaleta.

Pese al limitado tiempo que ha tenido para ensayar, María Elena Saldaña agradeció a la dirección y la manera en la que la han llevado.

Aunque es un reto muy importante en su carrera, María Elena Saldaña confesó que fue su hija la que le dio ese empujón que necesitaba.

María Elena Saldaña reveló que se encontraba nerviosa, pero su hija Belén le dijo una frase que la hizo seguir adelante con el reto de reemplazar a Susana Zabaleta en Spamalot.

“Tengo un mes para sacar esto adelante. Podría paralizarme, pensar que no es tiempo suficiente, que hace tiempo que no canto o que no hago teatro. Pero, mientras iba en el carro, nerviosa, mi hija me dijo: ‘Mamá, como tú me dijiste, no le tengas miedo al monstruo; a lo mejor no es grande’”

María Elena Saldaña