El nuevo programa de La Güereja va y sin Benito Castro, confirma María Elena Saldaña; este actor lo sustituyó.

Benito Castro tenía un importante proyecto en puerta, cuando un terrible accidente le arrebató la vida.

El actor murió el 11 de septiembre luego de caer de las escaleras de su casa cuando iba rumbo a grabar el piloto del nuevo programa de La Güereja.

A pesar de la irreparable pérdida, la serie de La Güereja seguirá su curso y María Elena Saldaña dio algunos detalles.

La muerte de Benito Castro afectó a María Elena Saldaña -de 60 años de edad- pues trabajaron años juntos y eran muy buenos amigos.

Tras la muerte del icónico “Papiringo”, María Elena Saldaña confirmó que ya está grabado el piloto del nuevo programa de La Güereja.

El nuevo programa de La Güereja comenzará a grabar en 2024 y será Manuel “El Flaco” Ibáñez quien supla a Benito Castro.

Anteriormente, María Elena Saldaña mencionó que Manuel Ibáñez -de 77 años de edad- no haría el personaje de Benito Castro.

Manuel Ibáñez haría el tío de La Güereja, pues el papel del “Papiringo” le pertenecía para siempre a Benito Castro.

María Elena Saldaña narra que el 11 de septiembre iniciarían las grabaciones del piloto del programa de La Güereja y tenían 2 días para concluirlo.

Lamentablemente, mientras Benito Castro se dirigía al llamado, cayó de las escaleras de su casa y murió.

La producción decidió no contarle a María Elena Saldaña de la muerte de Benito Castro hasta que terminó de grabar el piloto.

“La producción no me quería decir, ellos se esperaron hasta que terminara de grabar para avisarme. Cuando ya terminó ya me dijeron, yo ya no grabé nada ese día, no se podía”

Maria Saldaña