Tras las críticas que recibió, Daniel Sosa aclara la polémica que se generó por llamada con Abelito -de 25 años de edad- en LCDLF2025.

A través de un video, Daniel Sosa -de 31 años de edad- explica lo que le pidió la producción de La Casa de los Famosos México 2025 y le da la razón a todos los que lo han atacado.

Daniel Sosa asegura que no intentó engañar a Abelito tras polémica por llamada en LCDLF2025

El nombre de Daniel Sosa se viralizó en las redes sociales luego de que participó en una dinámica en LCDLF2025 donde tuvo la oportunidad de hablar con Abelito.

Sin embargo, la llamada causó gran controversia y es que al ser un premio para Abelito, el integrante pensó que hablaría con su papá.

Pero al final no fue así y es que Abelito se convirtió en el mensajero de Daniel Sosa, ya que él le pidió que le diera un recado a Guana pese a que estaban en diferentes cuartos.

Tras la controversia generada, Daniel Sosa rompió el silencio y aclaró lo que pasó en LCDLF2025 rumbo a su recta final y es que reconoció que se sorprendió al ver que estaba siendo funado.

Daniel Sosa puntualizó que nunca intento engañar a Abelito y que solo siguió las indicaciones de la producción de LCDLF2025.

En el video, Daniel Sosa destacó que desde un principio le aclaró a Abelito quién era , pero el se emocionó al pensar que era su papá, hasta que la Jefa le dijo que no era.

Daniel Sosa señaló que la producción le dijo que el integrante debía de fungir como “mensajero”, por lo que el pesó que los habitantes ya estaban enterados porque así había pasado antes.

Al no seguir LCDLF2025, Daniel Sosa creyó que llevar mensajes a través de otros participantes era común en el reality.

Pero después se enteró que esto no era así y que en realidad era un beneficio para Abelito por lo que quedó decepcionado.

“Si ganó Abelito que hable con alguien de su gente, con su papá, con su mamá, no sé con quien chingado ósea creo que es algo que si llevas mucho tiempo encerrado…pues habla con la gente que me imagino te reaviva chido, después de leer esos comentarios, tienen razón” Daniel Sosa

Daniel Sosa le dio la razón a las personas que lo han criticado y aseguró que hablará con la producción de LCDLF2025 para que si le den un beneficio a Abelito.

Para Daniel Sosa es normal el descontento de la gente, pues Abelito se merecía hablar con un miembro de su familia.

“Yo creo que Abelito se merece sí o sí hablar con su papá, yo le voy a mandar mensaje a la producción, pues, a ver si se logra igual y me mandan a la chingada (…) se me hace muy culero que ganaste y hablaste con un pendejo” Daniel Sosa

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram | Captura de video)

Daniel Sosa asegura que solo siguió las indicaciones de LCDLF2025

En el video, Daniel Sosa compartió que en realidad no es seguidor de LCDLF2025, pero la novia del Guana se comunicó con él.

Y es que antes de entrar a LCDLF2025, Guana le comentó a su pareja que Daniel Sosa era un gran amigo, por lo que él podía acudir algunas de las galas o en lo que se necesitará.

Daniel Sosa se mostró dispuesto a ayudar al Guana, por lo que la producción de LCDLF2025 se puso en contacto con él.

La producción le pidió a Daniel Sosa enviar algunos mensajes para evitar que dijera alguna cosa que no podía.

Al final la producción le pareció bien su mensaje por lo que accedió que participará en la dinámica, pero él pensó que otros famosos habían mandado mensajes de esta manera.

Daniel Sosa aclaró que al final él solo siguió las indicaciones que le dieron y no pensó que tenía que ser un beneficio para Abelito y que quedaría decepcionado al ser el mensajero.