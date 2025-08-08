Laura Zapata -de 69 años de edad- cree que la enfermedad de Yolanda Andrade es el castigo del karma.

Yolanda Andrade -de 53 años de edad- reapareció y reveló que padece una enfermedad degenerativa que la dejará sin habla y movilidad.

Laura Zapata cree que Yolanda Andrade se enfermó por karma

Yolanda Andrade se encuentra estable y varios medios cuestionaron a Laura Zapata sobre que opinaba de su enfermedad, pues son “enemigas”.

Laura Zapata expresó que era una lástima que Yolanda Andrade esté enfrentando problemas de salud, pero “así es la vida”.

Yolanda Andrade, conductora. (@MontseYJoe)

“No la conozco, no es mi amiga, me enviaron el audio y la verdad es una lastima, bueno, así es la vida, cada quién tiene nuestro código de barras que dice aquí nacer y hasta aquí llegaste” Laura Zapata

La actriz menciona que no le guarda rencor a Yolanda Andrade, con quien protagonizó una “guerra de declaraciones” hace algunos años.

“Lo que lanzas al universo te lo regresa y la vida le está hincando (…) yo digo que dios la acompañe” Laura Zapata

Laura Zapata cree en el karma y sospecha que la enfermedad de Yolanda Andrade podría estar relacionada con este tema.

“Le deseo que pase bien este calvario que le está tocando vivir. Yo creo que la vida te da regresos (…) yo creo lo que lanzas en la vida se te regresa, pobre” Laura Zapata

¿Laura Zapata y Yolanda Andrade harán las paces? Esto dice la actriz

Laura Zapata se enojó con Yolanda Andrade, luego de que la conductor asegurara que Thalía -de 53 años de edad- la mantenía.

Esta situación provocó que Laura Zapata se peleara con Thalía y no se han hablado desde hace 2 años.

La actriz fue cuestionada si piensa reconciliarse con Yolanda Andrade, pues la conductora presuntamente hizo la paces con Verónica Castro, de 72 años de edad.

Pues recordemos que Yolanda Andrade aseguró que mantuvo una relación con Verónica Castro y la actriz se molestó por sus declaraciones.

Laura Zapata expresó que nunca fue amiga de Yolanda Andrade, por lo que no tiene por qué reconciliarse con ella.

“Yo no me hablo con ella, no la conozco, no es amiga, todo esto surgió por el problema que creó con Thalía y conmigo” Laura Zapata

La actriz expresó que tras la pelea con Yolanda Andrade, ya no tiene contacto con Thalía quien habría negado tener una amistad con la conductora.

“Pobrecita, la está pagando”, dijo Laura Zapata sobre Yolanda Andrade.

Laura Zapata cree que Yolanda Andrade la “está pagando”, pero a pesar de todo, le desea lo mejor con su padecimiento.