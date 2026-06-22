La actriz Laura Zapata de 73 años de edad, compartió que a casi cinco años de haber denunciado el maltrato a su abuela, Eva Mange, por una enfermera, obtuvo una sentencia condenatoria.

La enfermera que maltrató a Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez, pagará su sentencia con 4 años en la cárcel. Aunque Laura Zapata cree que era merecedora de más tiempo en prisión.

Laura Zapata logró fallo a favor de Eva Mange; la enfermera que la maltrató irá a la cárcel

La villana de telenovelas denunció en 2021, que su abuela Eva Mange, estaba siendo maltratada por el asilo donde residía, lo que llevó a una denuncia contra el lugar y la enfermera que contrató de forma particular para su cuidado.

Zapata explicó en aquel momento que su abuela tenía no solo escaras, sino también lesiones que demostraban maltrato físico en la institución.

Ante ello, Laura Zapata inició un proceso legal contra la enfermera Jessica de Jesús Martínez y el asilo, mismo hecho que culminó en una primera parte por la sentencia que dictó un juez.

La actriz compartió que Martínez, tendrá que pasar 4 años en prisión por el delito de lesiones, misma que no podrá reducir, bajo ningún tipo de privilegio.

“Se dictó una sentencia penal de 4 años sin beneficios sustitutivos considerando que la víctima [Eva Mange] era una persona, una adulta mayor”. Laura Zapata, actriz.

Laura Zapata fue clara compartiendo con ‘delarosatv’ que la sentencia le pareció corta. Sin embargo, explicó que no abogaría por más años y respetaría lo dicho por el juez.

“Yo le dije [al juez] que consideraba que cuatro años para todo el dolor que tuvo mi abuela, física, moral y para el dolor que tuvimos nosotros como familia (...) me pareció poco, él decidió que era una media del castigo que ella merecía, yo hubiera querido más, pero lo hablo desde el dolor de la nieta, desde la tristeza”. Laura Zapata, actriz.

Por otra parte, la actriz dijo que la reparación del daño aún está pendiente. Así como la ejecución de la sentencia que llevará a que la enfermera esté 4 años en prisión.

Laura Zapata va por denuncia contra la negligencia del asilo de su abuela Eva Mange

La actriz Laura Zapata compartió que la enfermera que maltrató a Eva Mange estará 4 años en prisión tras la sentencia de un juez, pero advirtió que el proceso aún sigue.

Si bien, la denuncia contra la enfermera está por terminar, Zapata adelantó que ahora seguirá el camino de la justicia en honor a su abuela, con demanda al asilo Le Grand Senior Living, donde fue maltratada.

La actriz compartió que junto a su equipo legal, decidieron primero emprender acciones contra Martínez. Sin embargo, eso no olvida que el asilo también fue negligente.

“Primero queríamos ir a una cosa segura como es este dictamen [contra la enfermera] que ya hizo un juez. Ahora, la segunda parte es ir contra el asilo, Le Grand Senior Living, en el que todo sucedió en sus instalaciones. Entonces ellos también tienen que responder”. Laura Zapata, actriz.

Zapata reconoció que el asilo tiene “muchas relaciones políticas”. Sin embargo, no desistirá hasta obtener justicia en honor de su abuela.