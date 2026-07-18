Han pasado 24 años del secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi, pero el proceso por el caso continúa, luego de que uno de los delincuentes involucrados solicitara un amparo.

Laura Zapara reveló a los medios que fue citada para declarar, luego de que Armando Figueroa, alias “El Duende”, solicitara un amparo para salir de la cárcel.

Este sujeto es uno secuestradores que privó de la libertad a Laura Zapata y su hermana durante 45 días.

Continúa el proceso por el secuestro de Laura Zapata

Armando Figueroa fue detenido en 2003 y al año siguiente sentenciado por el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi.

24 años después, este hombre habría solicitado un amparo o revisión de su caso para presuntamente salir en libertad, según reveló Laura Zapata.

Laura Zapata (Instagram/@laurazapataoficial)

La actriz mencionó que acudirá a declarar después de que los juzgados regresen de vacaciones y tachó esta notificación como un acto para revictimizarla.

“Los abogados me dicen que probablemente tengo que acudir, tengo que responder, pero pues sí me sorprende muchísimo. Desde el 2004 están en la cárcel, están purgando una sentencia larga por el secuestro” Laura Zapata

Laura Zapata asegura que Armando Figueroa es el hombre que abusó sexualmente de su hermana y quien le “llevaba flores” durante el secuestro.

“Yo ya no tengo nada que ver, es un caso juzgado, soy la víctima, él es un delincuente”, dijo Laura Zapata, quien ve injusto que la citen para declarar después de dos décadas de su secuestro.

Laura Zapata denuncia que es revictimizada por las autoridades

Laura Zapata mostró su molestia, ya que el caso de su secuestro se cerró hace 24 años con la sentencia a sus secuestradores.

Por lo que cree que las autoridades la están revictimizando al obligarla a acudir a declarar por el nuevo proceso que inició su secuestrador.

“Ya basta de revictimizar a una víctima y estoy con todo lo que doy para parar este tipo de comentarios que me parece un escarnio a mi persona” Laura Zapata

Laura Zapata reiteró que ella fue víctima de la delincuencia y niega rotundamente que haya planeado su secuestro, un rumor que surgió hace varios años y que se confirmó que era mentira.