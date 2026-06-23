Laura Zapata habla de la sentencia contra Jessica Martínez, enfermera a la que demandó por maltrato a Eva Mange.

La actriz convocó una conferencia de prensa para revelar que Jessica Martínez había sido sentenciado a 4 años de prisión por el delito de lesiones.

Laura Zapata reacciona a la sentencia contra la enfermera que maltrató a su abuela

Aunque la sentencia contra la enfermera de la abuela de Laura Zapata aún no es definitiva, la actriz se mostró feliz.

Laura Zapata leyó un comunicado donde manifestó su informalidad con los años que sentenciaron a Jessica Martínez, ya que consideraba que eran pocos.

Al final, Laura Zapata se mostró tranquila y asegura que su lucha aún no termina, pues piensa proceder en contra del asilo donde se encontraba su abuela.

¡Laura Zapata gana DEMANDA en contra de enfermera que MALTRATÓ a su abuela! La actriz compartió la resolución del caso y aseguró que fue condenada a 4 AÑOS de prisión ⚖️#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/mZ6DQU5Uw3 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 22, 2026

“Ahora, la segunda parte es ir contra el asilo Le Grand Senior Living, porque todo esto sucedió en sus instalaciones, entonces ellos también tienen que responder” Laura Zapata

Laura Zapata asegura que Le Grand Senior Living son los responsables del maltrato a su abuela, ya que fueron en sus instalaciones donde ocurrieron los hechos.

Además, la actriz señala a los duelos de este asilo de frenar los procesos legales en su contra por sus influencias políticas.

“Ahí voy, voy a ir por ellos. Que se vayan preparando porque tengo todo absolutamente documentado” Laura Zapata

Thalía ignora la victoria de Laura Zapata y apoya a una de sus enemigas

Laura Zapata expresó que la denuncia contra la enfermera y el lugar donde maltrataron a su abuela era una búsqueda de justicia por ella y Eva Mange.

Cuando fue cuestionada sobre si Thalía estaba enterada de la situación, la actriz decidió no hablar de ella.

“Yo no quisiera de ninguna manera traer el rollo de si me apoyó o no me apoyó, es una lucha que yo seguí por el honor de mi abuela, por su dolor y el mío” Laura Zapata

Por otro lado, el programa Em Shock reveló que supuestamente Thalía le envió un arreglo floral a Yolanda Andrade.

Esto llamó la atención, ya que Yolanda Andrade es una de las “enemigas” de Laura Zapata y prefiere mantener contacto con la conductora que con su hermana mayor.

Laura Zapata ha expresado que pidió a Thalía que se unieran para demandar a la enfermera y el asilo donde fue maltratada su abuela, pero la cantante se negó.