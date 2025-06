Laura Zapata lanza terrible comentario sobre el fallo contra Luis de Llano: “Nunca ha sido mal visto”

A poco de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara a favor de Sasha Sokol en su batalla legal contra Luis de Llano, Laura Zapata realizó un terrible comentario.

Contrario a condenar a Luis de Llano por abuso sexual de menores, Laura Zapata calificó el caso como delicado y complejo ya que “nunca ha sido mal visto” el actuar que tuvo el productor.

Así como la relación que tuvieron el productor musical y de televisión con la actriz le pareció que era muy fluida y consensuada.

Laura Zapata está enterada de la denuncia que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, con quien ésta última sostuvo una relación sentimental cuando ella tenía 14 años de edad y él 39.

Caso que Laura Zapata, de 68 años de edad, ve “bastante delicado”, pero que no se atreve a condenar ya que años atrás este tipo de vínculos afectivos se normalizaban.

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

Debido a que décadas atrás era muy común ver a mujeres jóvenes con hombres mayores, la villana de telenovelas lamentó que su aceptación dificultara identificar conductas inapropiadas así como algún tipo de violencia.

Por lo, frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, se resistió a ver a Sasha Sokol, de actualmente 55 años, como la víctima de Luis de Llano, de 80 años.

Además de normalizar el abuso que Luis de Llano ejerció sobre Sasha Sokol, Laura Zapata “quemó” a su hermana Thalía, con quien no tiene una buena relación.

Laura Zapata recordó que Thalía, de actualmente 53 años de edad, tuvo un romance con un hombre que era veinte años mayor que ella y que además estaba casado.

Ese hombre era nada menos que Alfredo Díaz Ordaz , quien era hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz.

Relación que en su momento se convirtió en un escándalo y que terminó en 1993 cuando Thalía grababa la telenovela “Marimar”, año en que Alfredo Díaz Ordaz, murió.

"Pues ella estaba muy contenta, digo, yo me recuerdo de ella, a ver si no se me viene encima. Ah, no, ¿verdad? Porque no puede, ahorita está malita. Pues yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien. Él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi enamorada"

Laura Zapata