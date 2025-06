Tras denuncia a Luis de Llano, Sasha Sokol lamenta que ella ha sido la única criticada cuando fue el productor quien tuvo una relación con menor de edad.

En junio de 2022, Sasha Sokol -de 54 años de edad- reveló que había procedido legalmente en contra de Luis de Llano luego de ser víctima de abuso y grooming.

A casi tres años de su proceso, Sasha Sokol ha confirmado que ha ganado las primeras instancias, sin embargo Luis de Llano -de 79 años de edad- sigue apelando.

En entrevista, Sasha Sokol destacó que espera que sea este 2025 cuando las autoridades de México le dicten sentencia al productor Luis de Llano.

Sin embargo, Sasha Sokol lamentó como ha sido tratado su caso y es que ella ha sido duramente criticada, mientras que Luis de Llano no ha recibido el mismo trato.

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

A unos días de haber iniciado el 2025, Sasha Sokol tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el que habló sobre su proceso legal en contra de Luis de Llano.

Sasha Sokol confesó que su proceso ha sido muy difícil y es que no solo se ha tenido que enfrentar a todo lo que conlleva una denuncia.

Sino que además, ha tenido que aguantar criticas y juicios en su contra luego de que decidió demandar a Luis de Llano.

Sasha Sokol confesó que lo duro no fue lo que vivió cuando era menor de edad en manos de Luis de Llano, sino la manera en la que ha sido juzgada.

Y es que Sasha Sokol se dio cuenta que ha vivido con cierta vergüenza por cómo la han visto.

“No, bueno, lágrimas es poco. Ha sido durísimo, y hoy me doy cuenta que lo duro no fue cuando lo viví, o ahora que me doy cuenta de lo que viví, sino que de alguna manera todos estos años, décadas, he vivido con una cierta vergüenza porque, curiosamente, en todos estos años soy yo quien ha sido juzgada”

Sasha Sokol