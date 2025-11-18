¡Navidad llegó temprano! Martha Higareda es la mujer más feliz sobre la tierra debido a que ya nacieron sus gemelas, fruto de su relación con Lewis Howes, su esposo.

Fue Martha Higareda, de 42 años de edad, quien anunció el nacimiento de sus bebés a través de su cuenta de Instagram.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, citó la feliz madre en la red social.

Plataforma donde informó que una de las bebés, al igual que ella, tuvieron “sustos de salud”; sin embargo, hoy las tres se encuentran en perfecto estado.

No está claro si las complicaciones tuvieron lugar antes o durante el embarazo.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos” Martha Higareda

Martha Higareda mostró su baby bump (@marthahigareda / Instagram)

Martha Higareda y Lewis Howes comparten el primer video de sus gemelas recién nacidas

Con un breve video, Martha Higareda y su esposo Lewis Howes, de 42 años de edad, anunciaron la llegada de sus gemelas, cuyos nombres aún son desconocidos .

La grabación muestra las manos de ambos padres sobre las manos de sus pequeñas hijas.

Como era de esperarse, amigos y seguidores del sólido matrimonio los felicitaron por el nacimiento:

“Felicidades”, “Honro su hogar. Dios les brinde sabiduría para su matrimonio y sus pequeños, un abrazo inmenso”, “Qué bendición que las tres estén bien”, “Millón de bendiciones para esta familia”, expresan entre comentarios.

Martha Higareda debuta en la maternidad a los 42 años de edad

Aunque Martha Higareda dio a conocer el nacimiento de sus gemelas esta mañana de martes 18 de noviembre, sus seguidores creen que debutó en la maternidad dos días antes.

Por lo que se espera que sea la propia Martha Higareda quien dé detalles de su debut en la maternidad.

Cabe mencionar que la actriz hizo crecer su familia a nueve meses de haber contraído matrimonio con el empresario y conferencista Lewis Howes.